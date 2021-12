Feier der SPG Silz/Mötz zum 50. Geburtstag fixiert – Sahnehäubchen wäre der Aufstieg in die Regionalliga!

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 20:08

Historische Hinrunde für die SPG Silz/Mötz in der Tirol Liga! Die Redaktion hat fünfzehn Jahre zurück geblättert, aber ohne Niederlage hat die Hinrunde in der Tirol Liga noch keine Mannschaft absolviert. Die SPG Silz/Mötz hat es im Herbst 2021 geschafft. Der Kampf um Titel und Aufstieg in die Regionalliga Tirol wird aber noch ein enges Rennen – Mils und Kematen liegen nur zwei Punkte zurück. Gefeiert wird aber bei der SPG ganz sicher der 50. Geburtstag im Juli 2022.

Ungeschlagen in fünfzehn Runden!

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Die Herbstmeisterschaft war für die Spg Silz/ Mötz im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend. Einzig die Tatsache, dass die Punkteausbeute durch einige unnötige Unentschieden nicht ganz den Leistungen entspricht, trübt den Blick zurück etwas. Ungeschlagen geblieben zu sein, nach fünfzehn gespielten Runden, verdient allerdings ein großes Lob an die Mannschaft.“

Erste Kaderänderungen

Helmut Kraft: „Für die Frühjahrssaison wollen wir die Serie an ungeschlagenen Spielen so lange als möglich prolongieren um am Ende genau da zu stehen, wo wir jetzt sind. Daniel Hummer, der erst im letzten Saisonspiel im Cup im Tor spielte, wird im Frühjahr wieder zum Kader gehören. Genauso wird Paulo Rosetti, der von Zams nach Silz/ Mötz wechselte, unseren Kader verstärken.“

Flächendeckende Covid-Impfung

Helmut Kraft: „Abzuwarten ist, wie sich die Entwicklung der Covid-Pandemie auf den weiteren Verlauf der Meisterschaft auswirken wird. Zu hoffen ist, dass sich alle Im Tiroler Fußball - und natürlich darüber hinaus - gegen Covid impfen lassen. Für mich persönlich ist es jedenfalls unverständlich, dass es immer noch nicht überall hin durchgedrungen ist, dass eine flächendeckende Impfung die einzige Möglichkeit ist, dass die Meisterschaft unter halbwegs normalen Umständen durchgeführt werden kann.

Nationalteam in Katar dabei?

Helmut Kraft: „Für Österreich hat die Auslosung mit Wales einen schlagbaren Gegner gebracht und auch der Sieger aus Schottland gegen Ukraine ist zu bezwingen. Die WM könnte somit mit Österreich stattfinden!“

50. Geburtstag der SPG

Helmut Kraft: „Für Juli 2022 ist in Mötz die 50-Jahr-Feier der Vereinigung mit Silz als SpG geplant und ein Aufstieg in die Regionalliga wäre dafür der schönste Rahmen.“

