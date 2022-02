Testspielupdate zweites Februarwochenende 2022

Details Montag, 14. Februar 2022 00:37

Eine Vielzahl an Testspielen wurden am zweiten Februarwochenende ausgetragen. Überraschend der klare 6:0 Erfolg des SV Fügen im Regionalliga Tirol Duell gegen den SV Wörgl. Schwaz gewinnt gegen Silz/Mötz mit 3:2 und Imst gegen Kematen mit 6:0. Kufstein kann Ebbs knapp mit 1:0 besiegen und Schwoich verliert 0:2 gegen Kirchbichl. Die Union Innsbruck bezwingt die SPG Axam/Grinzens mit 4:0. Details und noch weitere ausgewählte Ergebnisse in folgender Übersicht.

SC Sparkasse Imst – SV Bäcker Ruetz Kematen 6:0 (3:0)

Imst Trainer Herbert Ramsbacher: „Am schmalen Kemater Kunstrasen versuchten die Hausherren in erster Linie kompakt zu stehen. So wurde es für uns, trotz markanten Ballbesitz, sehr schwer auch Spielzüge bis zum Ende fertig zu kombinieren. Trotzdem reichte es in beiden Hälften zu jeweils 3 Toren. Somit bin ich mit der Leistung beim 6:0 Sieg durchaus zufrieden!“

SC Eglo Schwaz - SPG Silz/Mötz 3:2 (0:1)

Tore für die SPG: Samuel Krismer (2)

FC Kufstein – SK Blitzschutz Pfister Ebbs 1:0 (1:0)

Einen weiteren erfolgreichen Test absolvierte Kufstein gegen den SK Ebbs. Ebbs stand sehr tief, Kufstein boten sich nur wenige Chancen. Eine konnte Dominik Sadler in der ersten Halbzeit nutzen. Am Ende stand ein 1:0 Sieg im 4. Testspiel für Kufstein.

SV Fügen – SV Wörgl 6:0 (1:0)

Starke Liestung von Fügen die Tore erzielten Mario Emberger (2), Stephan Kuen, Florian Bischofer, Matteo Steiner und Christian Gschösser.

Union Innsbruck – SPG Axams/Grinzens 4:0 (1:0)

Tore: Neni Marković , Andrei Stupac, Alireza Karimi und Giga Khvistani

Union Innsbruck Trainer Aleksandar Matic: „Ich bin sehr stolz auf mein Team, wir haben in einem Monat große Fortschritte gemacht! Natürlich gibt es noch viel zu tun und viel zu lernen, aber das Team ist jung und hat Potenzial. Danke an Axams/Grinzens für das sehr gute Testspiel und alles Gute in der Meisterschaft!“

SV Kirchbichl – FC Riederbau Schwoich 2:0 (1:0)

Gegen den Landesligisten Schwoich tut sich Kirchbichl nach einer harten Trainingswoche lange schwer, kann sich schlussendlich aber doch durchsetzen.

Tore für den SVK: Benjamin Schönettin (24.), Dominic Stampfl (89.)

SVK: Hajda (75 Mitterer M.); Madersbacher (46. Schwarz), Schönlechner F., Fuchs, Jung (46. Jumaa); Peer (70. Madersbacher), Heim (80. Martin), Stampfl; Hechl (70. Jung), Schönettin, Martin (46. Mosser)

FC Kufstein II – SV Wörgl II 2:0

Tore FC Kufstein Ii: Mario Lucic und Adrian Albrecht

FC Buch – SV Stans 1:0 (0:0)

In einer hitzig geführten Partie gewinnt Buch gegen den SV Stans mit 1:0 (0:0) durch einen Handelfer, verwandelt von Patrik Delic.

SV Raika Kolsass/Weer – FC Vomp 5:2

Die Kampfmannschaft von Kolsass/Weer gewinnt das Testspiel gegen den Gebietsligisten Vomp mit 5:2. Gespielt wurde auf dem Kunstrasen in Schwaz. Die Tore für Kolsass/Weer erzielten Christoph Höflinger (2), Florian Galovic, Lukas Hussl und Sari Okan.

FC B&W Glasbau Bad Häring – Oberlangkampfen 3:7 (0:3)

Tore für Bad Häring: Stefan Horngacher (3)

FC B&W Glasbau Bad Häring – SV Breitenbach 3:4 (2:1)

Torschützen für Bad Häring: Harry Vcelar (2), Stefan Horngacher