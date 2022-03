Gerhard Gstettner – der neue Obmann von Zirl – im ligaportal.at Interview

Details Freitag, 18. März 2022 14:32

Für den FC Zirl geht es in der Rückrunde der Tirol Liga 21/22 um den Klassenerhalt. Drei Punkte fehlen nach aktuellem Stand auf den rettenden 14. Platz und bereits die Auftaktpartie ist eine gewaltige Herausforderung. Es geht am 18.3.2022 um 19:30 Uhr zuhause gegen den Tabellenführer SPG Silz/Mötz. Der neue Obmann - Gerhard Gstettner - blickt für unsere LeserInnen auf die Vorbereitung zurück und auch auf der Trainerbank sitzt mit Josef Sporer und Co Markus Mittelberger ein neues Betreuerteam.

Auftakt und Vorbereitung?

Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Gegner ist der derzeitige Tabellenführer der Hypo Tirol Liga SPG Silz/Mötz, der auch unser Favorit auf den Meistertitel der Hypo Landesliga ist.

Nach einer durchwachsenen Herbstsaison haben wir mit Spielerzugängen wie David Stöckl (SV Wörgl, Torwart) und Mittelfeldspieler Daniel Vujanovic (SV Wörgl) unser Team verstärkt. Neu im Amt ist auch unser Trainerteam mit Josef Sporer und seinem Co-Trainer Markus Mittelberger (beide aus Telfs). Die harte Frühjahresvorbereitung, bei der auch der Zirler Nachwuchs (Leon Aydinli und Jakob Danzl (U18), Marcel Unterluggauer, Thomas Jais, Noah Jenewein und Philip Gstettner (alle U16)) integriert wurde, soll sich bereits beim ersten Spiel positiv aufs Ergebnis auswirken. Auch der neue Tormanntrainer Markus Rabensteiner hat in der Vorbereitung einige Trainingseinheiten mit den Tormännern absolviert.“

Absolvierte Testspiele?

Gerhard Gstettner: „Testspiele hat es gegen die KM aus Imst, Stubai, Haiming und SK Rietz gegeben. Leider waren wir coronabedingt fast nie vollzählig. Das letzte Vorbereitungsspiel gegen Längenfeld musste leider abgesagt werden.

Verletzte Spieler und Ziele für die Rückrunde?

Gerhard Gstettner: „Derzeit scheinen alle Spieler für das erste Heimspiel fit zu werden. Einige laborieren noch an kleineren Schmerzen, die unser neuer Physio Benjamin Hellbert noch therapieren wird. Der Klassenerhalt ist das ausgegebene Ziel der neuen Vereinsführung mit meinen Stellvertretern Dr. Altenweisl und Armin Hölzl.“

Regionalliga, Vereinsinterna und persönliche Anliegen?

Gerhard Gstettner: „Zur kommenden Regionalliga-Regelung „alt“ kann ich nur sagen: Ob gute Idee oder nicht, eine 15er oder 16er Liga hat auch ihre sportlichen Reize, gut spielen, viele Punkte gewinnen ist in jeder Liga notwendig.

Interna zum FC Zirl: Im November wurde der alte Vorstand, auch herbeigeführt durch das viel zu frühe und tragische Ableben unseres „Machers“ Manni Scheuchenegger, abgelöst. Obmann Gerhard Gstettner, Stv. Markus Altenweisl, Stv. Armin Hölzl (NW-Leiter), Kassier Astrid Jenewein, Schritführer Markus Mengin und Präsident ist der Langzeitobmann Martin Plattner. Die Integration des eigenen Nachwuchses in die Kampfmannschaft ist eine Herausforderung und wir werden die nächsten Jahre unsere Struktur so verbessern, dass in Zirl wieder unsere eigenen Jungs vermehrt um Einsatz kommen!

Aktuell besonders wichtig: Situation in der Ukraine ist, glaube ich, für alle belastend und wir hoffen, dass wir aus dieser Krise schnell herauskommen und dem Krieg schnellstens zumindest ein Waffenstillstand folgt.“