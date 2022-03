Corona verhindert Feinschliff beim SV Kirchbichl

Details Freitag, 18. März 2022 20:56

Der SV Kirchbichl startet mit der Auswärtspartie in Zams in die Rückrunde der Tirol Liga. Trainer Thomas Fleidl wollte in den letzten zwei Wochen der Vorbereitung noch für den Feinschliff seines Teams sorgen, eine Corona-Welle hat dies verhindert. Fleidl bleibt dennoch optimistisch, dass sein Team eine gute Rückrunde auf den Rasen zaubern wird. Als Ziel wurde tabellarisch ein Top-5 Platz vorgegeben.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Bis vor zwei Wochen hätte ich gesagt, dass ich mit der Vorbereitung im Großen und Ganzen zufrieden bin. Leider hat sich aber in den letzten Tagen der Corona-Teufel eingeschlichen. Viele Spieler waren gesundheitlich angeschlagen und konnten nicht am Training teilnehmen. Den letzten taktischen Feinschliff den ich vor hatte, konnte ich leider nicht zur Gänze ausführen. Trotzdem bin ich aber sehr zuversichtlich. Meine Mannschaft ist stark genug, damit wir unsere Ziele erreichen können.“

Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Fleidl : „Neben unserem langzeitverletzten Mario Payrleitner konnte Fabio Mitterer wegen eines dreifachen Bänderrisses lange nicht trainieren. Ab nächster Woche steigert er aber wieder sein Pensum und wird uns in den nächsten Wochen wieder zur Verfügung stehen.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Thomas Fleidl: „Ziel ist ganz klar die Weiterentwicklung der Mannschaft und die Heranführung junger eigener Talente. Tabellenmäßig wollen wir unter die Top-5.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Thomas Fleidl: „Ohne Wenn und Aber die SPG Silz/Mötz.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Thomas Fleidl: „Da muss man abwarten. Ich habe dazu schon einige Szenarien gehört, die für mich der größte Schwachsinn sind, den man machen kann. Das Herumdoktern an sämtlichen Regeln und Reformen ist in dieser Zeit für mich nicht nachvollziehbar, zumal noch vor ein paar Jahren die Regionalliga Tirol die beste Erfindung des Universums gewesen sein sollte.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Thomas Fleidl: „Ich wünsche mir eine verletzungsfreie und ruhige Rückrunde. Der Fußball musste in Corona-Zeiten viel einstecken, deswegen ist es jetzt nicht wichtig an irgendwelchen Reformen herumzuexperimentieren. Lasst die Jungs und die Mädchen einfach ihrem Hobby nachgehen.“

Was Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Thomas Fleidl: „Ich glaube, wenn man derzeit die Nachrichten verfolgt, gibt es nur ein europäisches Drama, das wichtig ist. Und ich rede nicht von der Pandemie. Deswegen ist alles, was ich zuvor sagte, total sekundär und eigentlich nicht der Rede wert.“