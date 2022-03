Kematen startet mit Heimpartie gegen St. Johann in die Rückrunde

Details Samstag, 19. März 2022 12:49

Der SV Kematen lauert nach der Hinrunde der Tirol Liga auf Platz drei der Tabelle, punktegleich mit der Nummer zwei Mils. Leader Silz/Mötz hat schon am Freitag los gelegt – ein 4:0 Erfolg in Zirl. Auch Kirchbichl holt einen Dreier - 2:1 Erfolg in Zams. Die 16. Runde wird am Samstag, dem 19.3.22, fortgesetzt und der SV Kematen trifft um 15:30 Uhr zuhause auf das Team des SK St. Johann. Kurz vor dem Anpfiff noch ein Rückblick und ein Ausblick mit dem Obmann von Kematen, Arno Bucher.

Verlauf der Vorbereitung?

Arno Bucher, Obmann SV Kematen: „Coronabedingt holprig, die Mannschaft hat aber super mitgezogen. Das Trainingslager am Gardasee wurde auf super Rasenplätzen absolviert, die Stimmung innerhalb der Truppe war sensationell, einige waren richtig kreativ.“

Welche Testspiele wurden absolviert, welche sind im Finish der Vorbereitung noch geplant?

Arno Bucher: „Coronabedingt mussten wir unser letztes Vorbereitungsspiel gegen Stubai absagen, wir haben dann unter der Woche noch einen kurzen Test gegen Völs eingelegt.“

Gibt es verletzte Spieler?

Arno Bucher: „Nur kleinere Blessuren, man muss ohnehin schauen wer in den ersten Wochen zur Verfügung steht.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Arno Bucher: „Als Dritter wollen wir möglichst lange in der Verlosung um den Aufstieg mit dabei sein, das ist eine große Herausforderung für uns.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Deiner/Ihrer Liga?

Arno Bucher: „Ich glaube Silz/Mötz wird es machen, danach Mils, Kundl, IAC und wir.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Arno Bucher: „RB Salzburg wird Meister, ansonsten überrascht momentan die Austria Wien am meisten. Der LASK wird auch noch um die internationalen Plätze im Play-Off mitreden."

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Arno Bucher: „Das Play-Off im jetzigen Modus hatte nie eine Chance, den Schritt zurück muss man akzeptieren.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Arno Bucher: „Der SV Kematen ist heuer stolze 75 Jahre alt. Wir werden daher kleinere Aktionen zu unserem Geburtstag machen. Unser Eingangsbereich wird momentan neu gestaltet und wir setzen uns mit dem Thema Kunstrasen neu auseinander, weil wir unseren Kunstrasenplatz nächstes Jahr erneuern wollen.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball? Was Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Arno Bucher: „Ich denke der Krieg in der Ukraine stellt momentan alles in den Schatten, ich hoffe dass dort, aber auch in jedem anderen Kriegsgebiet, nicht weiter gekämpft wird.“