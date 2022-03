Coach der Union Innsbruck: „Niederlage gegen den Innsbrucker AC geht auf meine Kappe!“

Details Mittwoch, 23. März 2022 13:24

Eine - vom Ergebnis her – klare 0:3 Niederlage musste Generali Union Innsbruck im ersten Spiel der Rückrunde der Tirol Liga zuhause gegen den Innsbrucker AC einstecken. Im Kampf um den Klassenerhalt ist aber nicht viel passiert – Zams, Zirl, Volders und Natters haben auch nicht gepunktet. Am 27. März 2022 um 11 Uhr wartet die nächste Heimpartie auf die Union – Gegner ist die SPG Prutz/Serfaus, die im ersten Spiel 2022 stark aufgezeigt hat!

Auftaktpartie gegen den Innsbrucker AC

Aleks Matic-Matke, Trainer Generali Union Innsbruck: „Vorbereitung ist abgeschlossen, wir hatten schon das erste Meisterschaftsspiel – gegen den IAC 0:3 verloren. Die Niederlage geht auf meine Kappe, ich habe Fehler gemacht puncto Aufstellung. Meine Mannschaft hat alles gegeben, aber zwei Fehler in der ersten Halbzeit haben uns 0:2 in Rückstand gebracht. Meine Spieler haben alles probiert, aber unsere Chancenauswertung war nicht gut! Wir haben mehr vom Spiel gehabt, aber ohne Erfolg vor dem Tor des Gegners!“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Aleks Matic-Matke: „Langfristiges Ziel ist eine Mannschaft für Zukunft zu formen, alle sollen gerne und mit Leidenschaft für die FC Union Generali Innsbruck spielen. Das habe ich mit Obmann Herbert Lener so ausgemacht. Natürlich haben wir auch das kurzfristige Ziel die Liga zu halten. Aber nicht im jeden Preis, denn das Hauptziel ist jetzt in dieser Saison loyale Spieler zu finden und an den Verein zu binden. Mit solchen Spieler gehen wir dann gemeinsam durch die Hölle - wenn muss sein!“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Aleks Matic-Matke: „Für mich ist es wichtig, dass der Ball wieder rollt im Amateurfußball - nach zwei Jahren!“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Deiner Liga?

Aleks Matic-Matke: „Mein Ex-Verein Silz/Mötz. Sieben Jahre war ich dort und habe die Gladiatoren gegründet. Dieses Jahr wird die SPG 50 Jahre alt und ich wünsche der SPG Silz/Mötz den Aufstieg!“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Aleks Matic-Matke: „Ja, ich war damals gegen die Regionalliga Tirol. Und ich sage noch heute die Tirol Liga war die beste Liga und der beste Wettbewerb in Tirol. Die beste Tiroler Mannschaften sollten sich messen mit den besten Teams von Salzburg und Vorarlberg, der Rest soll wieder die Tirol Liga bilden.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Aleks Matic-Matke: „Wir haben in zwei Monaten alle viel zusammen geschafft. Ich meine den Präsidenten des Vereins Herbert Lener, Armin Winterle – dem sportlichen Leiter, Wolfgang Weiler, dem 1b-Trainer Thomas Kofler 1b, Vorstandsmitglieder, Trainerteam und natürlich meine Spieler - wir sind auf dem richtigen Weg!“

Was Dir aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Aleks Matic-Matke: „Frieden auf der ganzen Welt, wir sind alle gleich aus Blut und Fleisch, unabhängig von Hautfarbe, Religion und Nation!“