Ganz klarer Erfolg von Kematen gegen Zirl – Kundl bezwingt Ebbs

Details Montag, 04. April 2022 00:55

Die Spitzengruppe der Tirol Liga hat sich in der 18. Runde wieder markant zusammengeschoben. Vor allem ist es für Leader SPG Silz/Mötz wieder enger geworden. Die SPG unterliegt Prutz/Serfaus mit 1:2 und hat nur mehr einen Punkt Vorsprung auf Mils, die gegen Münster einen 7:0 Kantersieg einfahren können. Aber auch der SV Kematen kommt näher an die SPG Silz/Mötz heran – ein ungefährdeter 4:0 Erfolg gegen den FC Zirl. Der SC Holz Pfeifer Kundl hält den Rückstand auf Mils – ein 2:0 Erfolg gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs. Kundl fehlen - bei einem Spiel weniger - acht Punkte auf Mils und damit auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Sam Abfalterer mit Doppelpack für Kematen gegen Zirl

Kematen ist zunächst am Feld die aktivere Mannschaft, Sam Abfalterer lässt sich in der neunten Minute eine Doppelchance entgehen. Die Führung für Kematen kurz danach – schöner Treffer von Misel Kalinovec. Kematen hat in der ersten Hälfte das Geschehen unter Kontrolle, legt in der 41. Minute durch Clemens Oberforcher nach. Kematen ist auch in Hälfte zwei nicht gewillt sich das Heft aus der Hand und dem Ball vom Fuß nehmen zu lassen. Das 3:0 in der 61. Minute durch Sam Abfalterer ist die Entscheidung und Sam trifft auch in der 88. Minute – Endstand 4:0.

Kundl gewinnt Spitzenspiel gegen Ebbs

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl besiegte am Freitag die starken Gäste aus Ebbs mit 2:0. Es war kein wirklich hochklassiges, aber ein sehr rassiges und intensives Spiel das die rund 250 Zuschauer bei bitterer Kälte im Achenstadion sahen. Kundl kam besser ins Spiel. Nach acht Minuten traf Pascal Wegscheider - nach perfekter Flanke des sehr agilen Sandro Essl - zur frühen Kundler Führung. Der SCK blieb auch in der Folge das etwas bessere Team, allerdings hielten die Gäste mit viel Kampf dagegen. Die Entscheidung fiel erst in Halbzeit zwei. Sebastian Siller attackierte im gegnerischen Strafraum und wurde dabei regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Pascal Wegscheider in cooler Lewandowski-Manier zum 2:0. Ebbs versuchte alles, den Gästen fehlte an diesem Tag allerdings das technische Rüstzeug um Kundl wirklich in Gefahr zu bringen. Fazit: In einem sehr intensiven Spiel siegte Kundl verdient, auch aufgrund der kompakten Abwehr. Die Gäste spielten zwar gut, hatten aber kaum Tormöglichkeiten."

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Sebastian Siller (MF), Sandro Essl (V), Pascal Wegscheider (S)