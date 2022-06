Erste Kaderzugänge in Zirl

Details Freitag, 10. Juni 2022 12:32

In der vorletzten Runde der Tirol Liga trifft der FC Zirl am 11. Juni 2022 um 14 Uhr zuhause auf den SK Ebbs. Zumindest ein Jahr geht es für Zirl aber in die Landesliga, der Abstieg steht ja schon lange fest und die Kaderplanungen für 2022/23 laufen bereits, zwei Neuzugänge sind bereits zu vermelden.

Information des FC Zirl zu den ersten Kaderänderungen

Wir dürfen euch unsere ersten Transfers für die neue Saison bekannt geben. Torwart Benjamin Mulalic wechselt wie Felix Wienerroither von Veldidena zum FC Zirl. Felix war bis zur U13 im Nachwuchs von Veldidena und wechselte dann für 2 Jahre zu Wacker Innsbruck. Danach ging es für 1 Jahr nach OÖ zu Altmünster. Zurück in Tirol ging es nach kurzem Intermezzo bei Völs, wieder zurück zu Veldidena. Beni spielt seit seiner Kindheit in Wilten/Veldidena. Beide Jungs spielen noch zusätzlich beim Kleinfeldfussballclub FC Livercool. Wir freuen uns sehr, euch bei uns begrüßen zu dürfen!“