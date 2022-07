Aufsteiger Oberperfuss startet in die Tirol Liga

Details Montag, 18. Juli 2022 01:39

Schwere erste Bewährungsprobe für den SV Weber Beton Oberperfuss in der ersten Runde der Tirol Liga 2022/23. Es geht am 29. Juli 2022 auswärts ab 18:30 Uhr gegen den Aufsteiger der Vorsaison, dem SC Münster, der eine tolle erste Saison in der Tirol Liga gespielt hat. Gespannt blickt man natürlich auch auf das Debüt von Wacker Innsbruck in Kirchbichl und von Aufsteiger Mayrhofen beim Innsbrucker AC.

Oberperfuss meldet Testspielsieg und Kaderänderungen

4:2 gegen den SV Umhausen - ein guter erster Test gegen einen lauf- und körperlich starken Gegner.

Der Kader von Oberperfuss 2022/23 steht ebenfalls fest. Wir verabschieden uns mit schweren Herzen bei unserem Nicolas Jäkel. Der zur WSG Tirol wechselt und unserem Gerald Kirchebner der zur SPG Innsbruck-West wechselt und wünschen den beiden viel Erfolg in der kommenden Saison bei ihren Mannschaften. Dafür haben wir unseren Kader wieder mit eigenen Nachwuchsspielern aufgerüstet. Maximilian Werth, Manuel Raimair und Tobias Obkircher werden diese Saison bei unserer KM auflaufen. Wir freuen uns schon auf die ersten Einsätze von euch!

Tirol Liga 2022/23 startet am letzten Juliwochenende

In vierzehn Tagen geht es auch in der Tirol Liga wieder los – eine Woche nach der Regionalliga Tirol. Nicht mehr dabei sind Aufsteiger Kundl und Silz/Mötz bzw. Zirl und Zams als Absteiger. Neu dabei sind die beiden Aufsteiger Mayrhofen und Oberperfuss. Wacker Innsbruck startet in der Tirol Liga neu – mit Regionalliga West Meistertrainer Akif Güclü. Der SV Innsbruck musste aus der Regionalliga Tirol absteigen. Nach der Saison 2022/23 soll ja wieder die Regionalliga West mit Mannschaften aus Vorarlberg, Salzburg und Tirol kommen, gleichzeitig könnte aber die Regionalliga Tirol beibehalten werden. Es könnte also wieder ein allgemeines „Hochrücken“ in den Ligen geben, zunächst geht es aber mal um den Meistertitel in der Tirol Liga 2022/23.

Die Spiele der ersten Runde sind bereits fixiert. Mils gegen den SV Innsbruck und Münster gegen Oberperfuss werden gleichzeitig zuerst angepfiffen – am Freitag, dem 29. Juli 2022 um 18:30 Uhr. Eine Stunde später ertönt der Anpfiff für Kematen gegen Völs – geht man nach der Saison 21/22 ein absolutes Spitzenspiel. Kirchbichl gegen Wacker Innsbruck und St. Johann gegen Union Innsbruck sind weitere Kracher der ersten Runde.