Paukenschlag: Aleksandar Matic tritt als Trainer der Union Innsbruck zurück!

Details Sonntag, 11. September 2022 11:59

2:8 hat die Generali Union Innsbruck in der achten Runde der Tirol Liga beim SC Mils verloren. Am Sonntagvormittag erklärte Trainer Aleksandar Matic in einem Video, das die Redaktion von ligaportal.at Tirol von Aleks erhalten hat, seinen Rücktritt. Matic will den Weg für die Union freimachen, um sich auf der Trainerposition neu aufstellen zu können und begründet auch den Entschluss zu diesem Schritt.

Union braucht einen neuen starken Mann!

Aleksandar Matic in einer Video Erklärung am 11.9.2022: „Ich habe meine Entscheidung in der vergangenen Nacht überlegt und fix getroffen – bei der Union Innsbruck braucht es einen neuen starken Mann – ich habe meine gesteckten Ziele nicht erreicht. Nach einem fantastischen Frühling 2022 mit 32 eroberten Zählern, breitem Kader und großem Trainingszuspruch. Die Vorbereitung auf die Herbstsaison 2022/23 hat am 7. Juli mit einem kleinen Kader begonnen – Trainingsbesuche waren wegen Urlaub minimal. Was soll ich sagen zur Bilanz der Meisterschaft bis Anfang September 2022. Platz vierzehn, sechs Punkte aus sieben Spielen, Tordifferenz 13:25. Ich bin stolz, dass ich bei der Union Innsbruck Trainer sein durfte. Ich bin stolz auch auf meine Arbeit, habe alles gegeben, was ich kann. Ich lebe Fußball und war gestern nach der 2:8 Niederlage fertig und komplett niedergeschlagen. Wir haben etwas begonnen mit neuen Spielern – aber es hat nicht funktioniert.

Ich bedanke mich bei allen im Verein, so ist eben Fußball. Im Frühjahr war Matic „on fire“, jetzt ist Matic komplett down. Das muss ein Trainer ganz objektiv sehen und dann muss er den Platz frei machen. Man muss dem Verein die Chance geben neu durchzustarten, denn es geht wesentlich besser. Danke noch einmal, tut mir auch leid wenn ich ab und zu etwas laut bin, aber mein Temperament ist so. Ich liebe das Fußballspiel eben und da gehören Emotionen dazu!“