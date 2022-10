Peter Schnellrieder übernimmt in Kirchbichl!

Details Donnerstag, 06. Oktober 2022 14:57

Thomas Fleidl kann das Traineramt in der Tirol Liga beim SV Kirchbichl nicht mehr ausüben. In einer fb-Mitteilung erläutern die Vereinsverantwortlichen die weiteren Schritte. Ein Trainer ist bereits gefunden – Peter Schnellrieder, Die Redaktion von ligaportal.at Tirol bedankt sich ganz herzlich bei Thomas Fleidl für die tolle Zusammenarbeit und wünscht alles Gute für die Zukunft!

Rein private Gründe für den Rücktritt

Peter Schnellrieder folgt Thomas Fleidl auf der SVK-Kommandobrücke!

Nach knapp zwei Jahren als Cheftrainer beendete Thomas Fleidl nach intensiven Gesprächen mit der Vereinsführung aus rein privaten Gründen diesen Montag seine Tätigkeit.

„Wir mussten diesen Schock zuerst einmal verdauen. Umso mehr freut es uns, dass wir auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger so schnell fündig geworden sind!“, so die Aussage des sportlichen Leiters Hubert Mosser. „Mit Peter Schnellrieder haben wir einen Coach mit SVK-Vergangenheit für uns gewinnen können, der den Weg mit insbesondere jungen Talenten mit uns weitergehen will“, so Mosser.

Schnellrieder war Ende der 90er-Jahre zuerst als Sturmspitze und dann als robuster Rechtsverteidiger Bestandteil der damals so erfolgreichen SVK-Mannschaft. Später fungierte er als ausgezeichneter Nachwuchstrainer in der damals neu gegründeten SPG Kirchbichl/Langkampfen. Als Head-Coach war er unter anderem bei seinem Heimatverein SV Langkampfen und später sehr erfolgreich beim SK Ebbs tätig. Mit den Ebbsern gelang ihm der Aufstieg in die Tirolerliga! Herzlich Willkommen zurück beim SVK!!

Natürlich wollen wir uns aber beim scheidenden Trainer Thomas Fleidl ganz besonders bedanken! Mit welchem Einsatz und Herzblut er für den Verein da gewesen ist, sucht seines Gleichen! Wir sind davon überzeugt, dass Tom in irgendeiner Weise dem SVK erhalten bleibt! Inzwischen wünschen wir ihm und seiner Nicci alles erdenklich Gute zur bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes! Danke Tom!

(Quelle: fb-Mitteilung des SV Kirchbichl)