Wacker Innsbruck gibt neuen Hauptsponsor bekannt

Details Donnerstag, 20. Oktober 2022 13:49

Erfreuliche Nachrichten für die Wacker Innsbruck Familie. Nach turbulenten Zeiten hellen sich auch die Aussichten in finanzieller Hinsicht auf. Wacker Innsbruck versucht die Basis zu legen, wirtschaftlich und sportlich besseren Zeiten entgegenzugehen. Mit einem neuen Hauptsponsor ist das in finanzieller Hinsicht wohl gelungen. Sportlich ist der Aufstieg in die Regionalliga Tirol das Ziel, die Ligareform 2023/24 schafft dafür gute Voraussetzungen. Trotzdem wird es eine sportliche Herausforderung für Wacker bleiben, unter den Top-5 der Tirol Liga zu landen.

kitzVenture wird neuer Hauptsponsor von Wacker Innsbruck

Der FC Wacker Innsbruck präsentiert mit dem Tiroler Unternehmen kitzVenture seinen neuen Hauptsponsor für die kommenden drei Jahre!

Als neuer Hauptsponsor bekennt sich kitzVenture voller Überzeugung zum eingeschlagenen Weg des Tiroler Traditionsvereins. Mit dem Sponsoring soll der FC Wacker Innsbruck nachhaltig und Schritt für Schritt zurück zu alter Stärke zu gelangen. „Der FC Wacker Innsbruck und auch kitzVenture sind zwei Unternehmen, die in Tirol verankert sind und über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind - ich bin mir sicher, dass wir zusammen eine Erfolgsgeschichte daraus machen können“, so kitzVenture Geschäftsführer Patrick Landrock zur Partnerschaft.

Als Sponsoringsumme haben beide Parteien auf drei Jahre eine mittlere sechsstellige Summe vereinbart.

FCW-Präsident Hannes Rauch: „Ich bin unglaublich stolz, mit kitzVenture ein Tiroler Unternehmen nun präsentieren zu können, das sich als Hauptsponsor so zum FC Wacker Innsbruck bekennt. Es beweist, dass der Verein für Sponsoren immer noch interessant ist und mit dieser Unterstützung werden wir kontinuierlich versuchen den Wiederaufbau zu gestalten!“

Über das Unternehmen: kitzVenture ist eine mit Sitz in Kitzbühel international agierende Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen entwickelt hauptsächlich innovative und aussichtsreiche Geschäftsmodelle und beteiligt sich an den daraus entstehenden Start-Ups. kitzVenture ist außerdem dafür bekannt die Kultmarke „Schlecker“ wieder auferstanden haben zu lassen.

„Die Gespräche zeigten recht schnell die gemeinsame Intention auf, im Tiroler Fußball etwas zu bewegen und so soll die Partnerschaft auch angelegt werden,“ so beide unisono zum Abschluss.

Quelle: Presseaussendung FC Wacker Innsbruck