Neuer Trainer beim SK. St. Johann im Finish der Hinrunde

Details Montag, 31. Oktober 2022 19:22

Wechsel auf der Trainerbank des SK St. Johann in der Tirol Liga. Roland Springinsfeld ist seit Mitte Oktober 2022 nicht mehr Trainer des SK St. Johann, in die Wintervorbereitung geht St. Johann mit Herbert Ramsbacher, der das Traineramt vor den letzten beiden Spiel der Hinrunde bereits übernommen hat. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol bedankt sich ganz herzlich bei Roland Springinsfeld für die tolle Zusammenarbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute.

Überzeugendes Gesamtpaket

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Ich hatte höherklassige Angebote aus den Regionalligen Tirol und Salzburg, aber beim SK St. Johann stimmte von Beginn an die Chemie mit den Vereinsverantwortlichen. Ich konnte mir bereits ein Bild von diesem bodenständigen Verein machen, bei dem mich das Gesamtpaket absolut überzeugt hat. Wir starten gemeinsam in ein vorerst dreijähriges Projekt, in dem die Entwicklung des Vereins und der Einbau junger Talente aus der Region im Fokus stehen. Mit leidenschaftlichen und beherzten Auftritten wollen wir das Koasastadion wieder mit sportbegeisterten Fans füllen. Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison - 2:0-Sieg gegen den SVI - konnte der Anschluss an das obere Drittel der Tabelle gewahrt werden. Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe mit den Jungs und eine tolle Reise mit dem SK St. Johann und all seinen Partnern!“