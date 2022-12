Coach von Wacker Innsbruck: „Höhepunkt waren alle Spiele mit unseren Fans im Rücken!“

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 00:22

Der FC Wacker Innsbruck hat aus wirtschaftlicher Sicht offenbar die Kurve Richtung Weiterbestand geschafft. Sportlich war der Gang in die Tirol Liga zwar bitter, aber die Ligareform 2023/24 bietet Wacker Innsbruck eine gute Chance in die Regionalliga Tirol zu wechseln. Nach der Hinrunde belegt Wacker Tabellenplatz fünf, der für den Aufstieg ausreichen würde. Für die Tirol Liga ist der FC Wacker eine Bereicherung – die Spiele absolute Highlights – auch für die gegnerischen Mannschaften. Tolle Stimmung, die von den Wacker Fans in die Stadien auswärts getragen werden, aber auch die Gegner haben es verstanden, die Duelle gegen Wacker zu echten Fußballfesten zu machen.

Rückblick auf den Herbst 2022?

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir hatten eine sehr schwierige Situation am Anfang der Saison und das war jeden eh bekannt. Neuer Vorstand, neue Mannschaft und Spieler, die teilweise letzte Saison noch U16/1C gespielt haben. Ein neuer Trainer, keine Vorbereitung, kein Testspiel, um nur ein paar Fakten aufzuzählen. Vor der Saison war unser Ziel, den fünften Aufstiegsplatz in Reichweite zu halten, damit wir im Winter eventuell noch reagieren können. Gelungen ist uns sogar noch diesen fünften Platz nach der Hinrunde zu erobern. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was in kurzer Zeit die Mannschaft erreicht hat!“

Höhepunkte und Tiefpunkte im Herbst 2022?

Akif Güclü: „Höhepunkte waren alle Spiele für uns mit unseren Fans im Rücken! Ein weiteres Highlight natürlich waren die Siege – eh klar. Vor allem bei den Heimspielen hatten wir tolle Stimmung. Wenn ich ein Spiel herausnehmen darf, dann aufgrund des Spielverlaufes das Derby gegen IAC auswärts, das wir mit einem Last-Minute-Tor 3:2 gewinnen konnten. Tiefpunkt war der September, wo wir uns gegen Teams im unteren Drittel der Tabelle mehr Punkte erhofft haben!“ Wann startet die Wintervorbereitung, was ist geplant?

Akif Güclü: „Am 9. Jänner 2023 starten wir mit der Vorbereitung. Wir wollen im athletischen und taktischen Bereich die Jungs weiterbringen und unseren Fans einen attraktiven Fußball bieten.“

Ausblick auf das Frühjahr 2023?

Akif Güclü: „Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Wir wollen die lange Vorbereitung nützen, um unsere Spielanlage zu verinnerlichen. Die Liga ist extrem eng und mit fünf Aufstiegsplätzen haben mehrere Vereine noch realistische Chancen. Es ist schwer, Favoriten zu nennen - wir schauen auf uns!“

Persönliche Anliegen?

Akif Güclü: „Es war mir bewusst vor der Saison, was auf uns zukommt. Wir hörten und lasen nur negative Nachrichten über Wacker - wie zum Beispiel in ein paar Monaten gibt es euch eh nimmer mehr. Nach so einem schwierigen Start denke ich, dass wir sportlich und wirtschaftlich auf einem guten Weg sind, was nicht selbstverständlich ist. Wir wollen diesen Traditionsverein wieder in die richtige Spur bringen und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Wir möchten uns bei unseren Fans noch einmal bedanken und hoffen wieder im Frühjahr 2023 auf volle Unterstützung, die wir ganz sicher wieder brauchen werden!“