Peter Schnellrieder, Coach von Kirchbichl, im ligaportal.at Interview

Details Donnerstag, 16. Februar 2023 01:41

Extrem schwierige Hinrunde des SV Kirchbichl in der Tirol Liga. Nicht weniger als fünfzehn Kaderspieler waren zumindest zeitweise nicht einsatzfähig. Das konnte natürlich nicht kompensiert werden und so musste Kirchbichl als Tabellenvorletzter in die Winterpause gehen. Peter Schnellrieder wird die Mannschaft in die Rückrunde führen und das Minimalziel ist natürlich der Klassenerhalt. Vier Punkte beträgt der Puffer auf den Abstiegsplatz, auf das Tabellenmittelfeld fehlen acht Punkte. Erstes Highlight 2023 von Kirchbichl: Am Faschingssamstag, dem 18.2.23, veranstalten die Altherren den legendären „Oldy-Ball“

Vorbereitung?

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Wir haben nach Beendigung der Herbstsaison eigentlich nie so richtig aufgehört zu trainieren und ein Großteil der Jungs hat sich bei unserem Partner „beweg.Grund“ in Wörgl ein- bis zweimal pro Woche zum gezielten Kraft- und Stabilisierungstraining getroffen. Dieses Training war zwar freiwillig – die Mannschaft hat aber super mitgezogen.

Offizieller Vorbereitungsstart war dann der 9. Jänner 2023. Wir haben vier Einheiten pro Woche inklusive Testspiel auf unserem Kunstrasenplatz. Bis zum Meisterschaftsstart am 18. März gegen den SV Innsbruck wollen wir speziell körperlich topfit sein!“

Testspielübersicht?

Peter Schnellrieder: „Das erste Vorbereitungsspiel konnten wir gegen Landesligist FC Bruckhäusl klar mit 6:0 gewinnen. Auch das zweite Vorbereitungsspiel gegen den FC Buch konnte klar mit 5:0 gewonnen werden.

Weitere geplante Testspiele:

Samstag, 18.2.2023, 15:00 Uhr gegen Regionalligist SV Wörgl

Freitag, 24.2.2023, 19:00 Uhr gegen Landesligist SV Angerberg

Donnerstag, 2.3.2023, 19:30 Uhr gegen Landesligist SV Breitenbach

Montag, 6.3.2023, 19:30 Uhr gegen Regionalligist SC Kundl

Freitag, 10.3.2023, 19:30 Uhr gegen Landesligist SV Brixen

Wir werden in den Vorbereitungsspielen - wahrscheinlich alle am heimischen Kunstrasen - alle Kaderspieler regelmäßig zum Einsatz bringen und mehrere Spielsysteme testen.“

Bilanz der Kaderänderungen?

Peter Schnellrieder: „Wir konnten uns in der Offensive mit dem 24-jährigen Christoph „Gigi“ Gschösser vom SV Angerberg gezielt verstärken. Er wird uns mit seiner Schnelligkeit und seinem Torinstinkt definitiv weiterhelfen. Außerdem neu im Kader ist der 22-jährige Constantin Badawi - zuletzt beim SV Westendorf aktiv. Er ist eigentlich ein Wiener, den es beruflich in den Westen verschlagen hat. Badawi konnte bereits in der Wiener Liga Erfahrungen sammeln. Leider ist er aber noch nicht ganz fit, mal schauen, ob er bis zum Saisonstart einsatzfähig wird. Leider müssen wir auch das gesamte Frühjahr auf Christoph Winkler und Tobias Noggler verzichten. Die beiden erlitten ja im Herbst einen Kreuzbandriss und befinden sich mitten in der Reha-Phase. Auf der Tormannposition ist der 20-jährige Maximilian Mairhofer heimgekehrt (zuletzt FC Schwoich). Neben Stammkeeper Peter Hajda und Nachwuchstalent Romeo Rodriguez wird er unser Tormann-Trio bilden. Ferenc Rideg geht zurück nach Ungarn, er steht uns im Frühjahr leider nicht mehr zur Verfügung.“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Peter Schnellrieder: „Das Minimalziel ist natürlich der Klassenerhalt. Das ist und muss unser Anspruch sein. Wir wollen gut ins Frühjahr starten und so rasch wie möglich Punkte sammeln, um uns vom Tabellenkeller sukzessive nach oben zu arbeiten. Leider waren wir im Herbst ja enorm durch Verletzungen geschwächt und mussten teilweise 15 (!!) Kaderspieler vorgeben. Das kann keine Mannschaft kompensieren. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr so gut es geht verletzungsfrei bleiben und die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigen kann.“

Titelfavoriten?

Peter Schnellrieder: „Titelfavorit Nummer eins ist für mich speziell nach der Wintereinkaufstour der FC Wacker Innsbruck. Aber auch die starken Völser und Ebbser werden wohl bis zum Schluss um den Titel mitfighten. Die restlichen Aufstiegsplätze sind heiß umkämpft. Aber mal schauen – wer einen Lauf hat, kann noch einiges bewegen!“

Veranstaltungshinweise?

Peter Schnellrieder: „Am Faschingssamstag veranstalten unsere Altherren den legendären „Oldy-Ball“. Die Veranstaltung findet heuer im Gemeindesaal Langkampfen statt. Das sollte sich niemand entgehen lassen!“

Persönliche Anliegen?

Peter Schnellrieder: „Das Allerwichtigste ist es, dass so schwere Verletzungen, wie wir sie vergangenes Jahr einstecken mussten, hoffentlich nicht mehr vorkommen. Auch der Amateurfußball hat sich in den vergangenen Jahren extrem verändert. Alles dreht sich um Dynamik und Stabilität und Handlungsschnelligkeit. Ohne gewonnene Zweikampfe gewinnt man auch keine Spiele. Daher ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Fußballspielen die körperliche Fitness. Wenn die Mannschaft dann auch noch fußballerische Qualität hat, kann Fußball einfach ausschauen!

Es wird immer schwieriger, Gönner und Sponsoren zu finden. Das geht wohl jedem Verein gleich. Nicht zuletzt deshalb wird es immer wichtiger, den Fokus auf den eigenen Nachwuchs zu legen. Das ist auch definitiv der Zukunftsweg des SVK!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei