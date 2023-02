Robert Daniel Saxl, Völser SV: „Wenn man nicht aufsteigt, ist es faktisch ein Abstieg!“

Details Donnerstag, 23. Februar 2023 02:06

Die Ligareform 2023/24 wirft ihren Schatten – oder ihr Licht – voraus. Je nachdem, wie man es betrachtet. Aus der Tirol Liga dürfen fünf Mannschaften in die Regionalliga Tirol direkt aufsteigen, die Nummer sechs spielt Relegation. Nüchtern betrachtet ist aber ab 2023/24 die Regionalliga Tirol eine Art komprimierte Tirol Liga und die Tirol Liga eine verstärkte Landesliga. Das Ziel muss also heißen aufsteigen und für den Völser SV ist es in der Hinrunde der Tirol Liga sensationell gelaufen. Herbstmeister – aber doch nur sechs Punkte Vorsprung auf jene Mannschaft, die nicht fix aufsteigt, sondern in die Relegation muss. Der sportliche Leiter des Völser SV, Robert Daniel Saxl, schildert im ligaportal.at Interview einen Monat vor Rückrundenstart die aktuelle Situation in Völs.

Vorbereitung und Testspiele?

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Trainingsstart für unsere erste Kampfmannschaft war am 9. Jänner 2023. Dreimal in der Woche wird trainiert, zweimal am Platz plus eine Einheit Fitness Kraftausdauer im Studio „Wir bewegen Tirol“. Am 4. Februar hatten wir einen sehr gelungenen Teambuilding-Tag unter der Leitung unseres Co-Trainers Lukas Kraft.

Erstes Testspiel war am 31.1.2023 gegen die AKA U18, dann haben wir gegen Reichenau und Schwaz (3:4) getestet. Ausständig sind noch folgende Partien:

25.02.23 FC Stubai – Völser SV

05.03.23 Kolsass/Weer – Völser SV

11.03.23 SPG West – Völser SV

Kaderänderung – Transferbilanz?

Transferzugänge KM I:

Gregor Engelbrecht (SVI)

Cendrim Jahaj (Kematen Leihe retour)

Tobias Feldkirchner (Bad Ischl)

Marc Rimml (SPG West)

Transferzugänge KM II:

Max Gschnitzer (Kematen)

Milos Radivojevic (Wilten)

Abdülsamet Türkel (Veldidena)

Abgänge: Keine

Robert Daniel Saxl: „Durch teils unverhoffte und nicht geplante Transfers ist unser Kader noch ein Stück variabler und qualitativ stärker geworden. Ein bis zwei junge Spiele, die wir im Winter hochgezogen haben, zeigen auch schon auf. Es wird ein spannendes Frühjahr!“

Ziele im Frühjahr 2023?

Robert Daniel Saxl: „Ziel fürs Frühjahr bleibt ein Platz unter den Top-5, also Aufstieg. Wobei man - wie schon einige Vereinsvertreter vor mir richtig angemerkt haben - sagen muss, wenn man nicht aufsteigt, ist es ein Abstieg. Nach dem tollen Herbst bleiben wir am Boden und arbeiten hart weiter. Top-5 und im Tirol-Cup soweit als möglich kommen sind unsere Ziele.

Favoriten?

Robert Daniel Saxl: „Titelfavorit in der Tirol Liga ist ganz klar der FC Wacker Innsbruck, wie man auch an den Transfers sehen kann. Ebbs, Mils und auch der IAC sind bei mir auch ganz oben auf der Liste!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei