Tirol Liga Testspiele am letzten Februarwochenende – Trainingslagerbericht von Kematen und Mayrhofen

Drei Wochen vor dem Start der Hinrunde der Tirol Liga wurde am letzten Februarwochenende 2023 noch ausgiebig getestet. Die SPG Prutz/Serfaus war in Vorarlberg zu Gast, Wacker Innsbruck testete gegen Wörgl, Münster gegen Fügen, der IAC gegen Reutte, Mils gegen Silz/Mötz und Kirchbichl gegen Angerberg. Kematen und Mayrhofen waren auf Trainingslager.

Kantersieg von Fügen gegen Münster

Der SV Fügen hat am letzten Februarwochenende gegen eine Mannschaft aus der Tirol Liga getestet. Der SC Münster ist Fügen klar mit 0:6 (0:4) unterlegen. Die Tore für Fügen haben Florian Bischofer (2), Matteo Steiner, Stefan Hussl, Servan Bingöllü erzielt, dazu gab es ein Eigentor von Münster.

Reutte verliert knapp beim Innsbrucker AC

Reutte kommentiert die knappe Niederlage folgendermaßen auf facebook: Am Samstag, dem 25.3.2023, ging es für unsere Kampfmannschaft nach Innsbruck zum IAC. Für unsere Mannschaft war es ein guter Test in den man ein paar Erfahrungen sammeln konnte, aber leider 1:2 verlor.

Prutz/Serfaus meldet Testspielsieg in Vorarlberg

Für unsere SPG ging es am letzten Februarwochenende zum Freundschaftsspiel zum FC Nenzing nach Vorarlberg. Nach mühseliger Anreise zeigten unsere Jungs gegen die Mannschaft aus der Vorarlberg-Liga eine gute Partie und konnten am Ende über einen 5:3-Sieg jubeln. Unsere Torschützen waren Peter Westreicher (3), Ondrej Jakubov und Joshua Harold. Nach dem Spiel wurden unsere Jungs im Vereinslokal des FC Nenzing noch mit Spaghetti verköstigt. Wir möchten uns beim FC Nenzing ganz herzlich für den guten Test bedanken und wünschen euch alles Gute für die Rückrunde!

Wacker Innsbruck unterliegt Wörgl knapp

Wacker Innsbruck will unbedingt in die Regionalliga Tirol aufsteigen, der SV Wörgl ist dort bereits eine etablierte Größe. Wörgl konnte sich mit 3:2 im Test durchsetzen und hat das Spiel folgendermaßen analysiert: Die KM1 besiegt im Testspiel den FC Wacker Innsbruck mit 3:2. In einem ansehnlichen Spiel von beiden Seiten konnten unsere Mannen einen knappen, aber durchaus verdienten Vorsprung über die Zeit retten.

Aufstellung von Wörgl:

Topic, Markovic, Kastrati, Stojcic, Schulnig, Bevab, Krepaz, Kekez, Schöpf, Vujanovic, Skrbo

Zehn Treffer im Test zwischen dem SC Mils und der SPG Silz/Mötz

Mils gehört zu den Spitzenteams der Tirol Liga, die SPG Silz/Mötz hat sehr gute Karten, Tirol im Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2023 zu vertreten. Im Test setzte sich der Vertreter der Regionalliga Tirol SPG Silz/Mötz mit 6:4 (3:0) gegen Mis durch. Die Tore für Silz/Mötz erzielten Ertugrul Yildirim (4), Samuel Krismer und Ricardo Holzknecht;

Kirchbichl feiert klaren Sieg gegen Angerberg

Klarer Sieg im vierten Test! Gegen den Landesligisten SV Angerberg spielen unsere Boys eine bemerkenswert souveräne Partie! Sowohl in Halbzeit eins als auch in der zweiten Hälfte zeigen wir schöne Offensivaktionen und eine (mit einer Ausnahme) bombensichere Defensive.

SV Kirchbichl vs. SV Angerberg 9:1 (4:1)

Tore für den SVK: Nico Jamnig (15., 70.), Andreas Fuchs (25.), Christoph Gschösser (37., 47., 85.),

Dominic Stampfl (39.), Bastian Gugglberger (62.), Manuel Hechl (75.)

SVK: Hajda; Martin (52. Parolini), Fuchs, Hagleitner (63. Kühmaier), Jumaa; Heim (52. Kaindl), Stampfl; Hechl, Jamnig, Gugglberger; Gschösser

Kematen berichtet vom Trainingslager in Sirmione

Es standen zahlreiche Highlights am Programm wie „Bring back the Egg“ oder die „Seaman Trophy“ und natürlich das Spiel „Alt gegen Jung“. Bei „Bring back the Egg“ konnten die Altspatzen hauchdünn in 2x 6 Matches (???) durch eine Interception von Kapitän Hannes Raitmair gewinnen. Die Seaman Trophy ging ganz klar an Obmann Arno Bucher, lediglich ein Treffer konnte dabei erzielt werden und einmal war die Querlatte im Weg, das war's. Beim Spiel Alt gegen Jung setzte sich nach zweimal zwanzig Minuten die Routine recht eindeutig durch. Gratulation an die Alten an dieser Stelle! Das war es dann mit Kicken, auf der Heimfahrt gab es noch, weil man es eh schon gewohnt war, eine leckere und schmackhafte Pizza, ehe es über den Brenner wieder nach Kematen ging.

Statement von Obmann Arno Bucher zum Trainingslager: „Die Jungs haben wirklich toll mitgezogen und sind körperlich voll an ihre Grenzen gegangen. Danke auch an dieser Stelle an unseren Physio Jonny „Granate“ Oberhofer, der sich ausgiebig den Körpern unserer Spieler widmete. Super auch, was sich das Trainerteam ausgedacht hat und die Art und Weise wie sie ihr Programm durchgezogen haben. Und für den Mannschaftsgeist ist so ein Trainingslager ohnehin unbezahlbar. Ich bin davon überzeugt, dass uns dieser Spirit in der Meisterschaft mehr als nützlich sein wird! Danke deshalb vor allem auch an die Mannschaft!“

Mayrhofen weilte am Gardasee

Der erste Tag des Trainingslagers neigt sich dem Ende zu. Nach dem Mittagsessen wurde die erste Einheit absolviert und nun lässt man den Tag beim Abendessen und gemeinsamen Fußballschauen ausklingen. Nach einer intensiven Vormittagseinheit am zweiten Tag wurde am Nachmittag Technik und Raffinesse im Fußballtennis auf die Probe gestellt. Den Abend lies man beim gemeinsamen Bowling ausklingen. Am dritten und letzten Trainingstag lag der Fokus auf Taktik sowie Stellungsspiel. Den letzten Abend nutzte man um das Gesangstalent der Neuzugänge und Youngsters auf die Probe zu stellen. Das Abschlusstraining am Sonntag fiel aufgrund des Wetterumbruchs ins Wasser und so endet ein erfolgreiches Trainingslager. Nun gilt es in den nächsten Wochen am Feinschliff zu arbeiten, um optimal vorbereitet in die Rückrunde der Tiroler Liga zu starten!. Quellen: facebook-Seiten der Mannschaften

