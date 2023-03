Diese Mannschaften schaffen es laut dem Obmann von Mayrhofen unter die Top-6 in der Tirol Liga

Details Samstag, 18. März 2023 16:05

Die Rückrunde der Tirol Liga startet am 18. März 2023 – SVG Bründl Sports Mayrhofen tritt in Münster an. Erich Trinkl, Obmann der SVG, wirft im ligaportal.at Tirol Interview einen Blick zurück auf die Vorbereitung, wagt aber auch eine Prognose, welche sechs Mannschaften es unter die Top-6 der Tirol Liga schaffen werden.

Vorbereitung?

Erich Trinkl, Obmann SVG Bründl Sports Mayrhofen: „Die Vorbereitung erfolgt Mitte Jänner und der Schwerpunkt lag bei der körperlichen Fitness und die verletzten Spieler wieder fit zu kriegen und alles nachzuholen, was in der kurzen Vorbereitung im Sommer 2022 nicht möglich war. Wobei hier die Zeit nicht ausreicht, da alle Spieler und Trainer berufstätig sind und dies den Bogen überspannen würde bzw. hat. Wir leben in einer Tourismushochburg und somit kämpfen wir hier mit stumpfen Waffen gegenüber anderen Vereinen.

Ein Kurztrainingslager in Bardolino war für ein wenig Rasenzeit sehr gut, wobei wir gleich nach Rückkehr wieder auf den Kunstrasen trainieren mussten. Ansonsten war der Ausflug für das Gefüge - junge und erfahrene Spieler - sehr wertvoll.

Wertvoll war die Zeit auch um Gespräche mit den Trainern, Spielern und Funktionären zu führen und da könnte es doch zu einigen Veränderungen ab der Spielsaison 23/24 kommen. Schauen wir mal, wie es ab Sommer bei der SVG Bründl Sports weitergeht!“

Testspielübersicht?

Erich Trinkl: „Nachfolgende Testspiele konnten auf unserem Kunstrasen abgehalten werden, welche zum Teil auch zum Nachdenken anregen!!

Mayrhofen – Hippach: 5:1

Mayrhofen – Kundl: 5:2

Mayrhofen – Stumm: 6:0

Mayrhofen – WSG Amateure: 1:7

Fügen – Mayrhofen: 9:1

Bilanz der Kaderänderungen?

Erich Trinkl: „Bei uns war die Übertrittszeit sehr, sehr ruhig und uns wird immer mehr bewusst, dass man am Ende eines Tales einen Spielbetrieb in der vierthöchsten Spielklasse kaum stemmen kann – zum Glück haben wir einen guten Stamm und einige junge Spieler schieben von hinten nach.“

Abgang: Julian Todeschini zum SV Ried

Zugang: Matthias Eberharter vom SK Hippach bzw. Kundl

Ziele für das Frühjahr 2023?

Erich Trinkl: „Von Anfang an nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sich im Mittelfeld zu etablieren, sowie die Planung für die nächste Saison über die Frühjahrsmeisterschaft darüberlegen.“

Titelfavoriten?

Erich Trinkl: „Denke den Titel der Tirol Liga werden sich Völs, Wacker Innsbruck und der IAC aufspielen – für eine Überraschung ist der SC Mils auch immer gut, war eine der besten Mannschaften in der Hinrunde und kann auch ein Wort um den Titel mitreden.“

Wer schafft es in der Tirol Liga unter die Top-6?

Erich Trinkl: „Auf eine Reihenfolge möchte ich mich nicht festlegen, aber meiner Einschätzung wird der SV Völs, der SC Mils, FC Wacker Innsbruck. SK Ebbs, der IAC sowie die SPG Prutz/Serfaus unter den Top-6 landen.“

Persönliche Anliegen?

Erich Trinkl: „Wir möchten oder müssen den Vorstand zum Großteil neu aufstellen und dazu muss die Bereitschaft, aber auch die Akzeptanz für das Ehrenamt, einen anderen Stellenwert und somit auch Anreiz bekommen. Die Funktionäre tun dies nicht für sich persönlich, sondern für den Verein und als verlängerter Arm für die Gemeinde bzw. die Kommune und das sehe ich bei uns in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr!“

