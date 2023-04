Generalversammlung von Wacker Innsbruck hat über die zukünftige Aufstellung abgestimmt!

Details Donnerstag, 27. April 2023 00:08

Die Zukunftspläne des FC Wacker Innsbruck wurden in der Generalversammlung am 26. April 2023 den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Sportlich geht es am kommenden Samstag weiter. Um 17:30 Uhr steigt das Spitzenspiel der Runde auswärts gegen Prutz/Serfaus. Aber es gibt auch ein weiteres Gipfeltreffen in der 22. Runde der Tirol Liga. Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der Innsbrucker AC auf den Völser SV!

Willkommen Los Angeles Football Club!

Bei der heutigen Generalversammlung des FC Wacker Innsbruck haben die Mitglieder die strategische Partnerschaft mit dem MLS Club LAFC mit einer überwältigenden Mehrheit von 98% bestätigt.

Diese strategische Partnerschaft ebnet den Weg für die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität des Vereins, für die sportliche Weiterentwicklung und für die langfristige Wieder-Etablierung des FC Wacker Innsbrucks im österreichischen Profifußball!

"Wir freuen uns sehr, dass wir bei der heutigen Abstimmung die Unterstützung der Mitglieder erhalten haben. Das zeigt, dass alle an diese Partnerschaft glauben. Wir können es kaum erwarten, mit der Zusammenarbeit zu beginnen - die Zukunft beginnt jetzt!", so Präsident Hannes Rauch über das Engagement des LAFC!

Benny Tran, Vizepräsident des LAFC, war ebenfalls bei der Jahreshauptversammlung anwesend: "Wir fühlen uns geehrt, in diesen Verein zu investieren und mit den legendären Fans und Unterstützern langfristig zusammenzuarbeiten, um dieses Team wieder aufzubauen und den Verein zurück zu Spitzenfußball und Siegen zu führen."

(Quelle: Presseaussendung FC Wacker Innsbruck)

