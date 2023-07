Tirol Liga startet in die Testspielphase plus internationale Kracher!

Details Montag, 03. Juli 2023 00:15

Die Zeit drängt, die Sommerpause ist kurz. Bereits in den ersten beiden Juliwochen 2023 nimmt die Testspielphase in der Tirol Liga voll Fahrt auf. Auch einige echte internationale Test-Schmankerln hat der Juli dem Tiroler Fußballfan zu bieten. Inzwischen wartet man auf die Auslosung der Spielzeit 2023/24, die in Kürze veröffentlicht werden soll. Wir bleiben am Ball!

Münster testet am 5. Juli 2023 in Rattenberg!

Bereits am 4. Juli testet der FC Stubai am Sportplatz Fulpmes gegen den Regionalliga Tirol Vertreter SV Telfs – Ankick ist um 19:30 Uhr. Am 5. Juli tritt der SV Fügen in Silz gegen die SPG an – Ankick ist um 19:30 Uhr. Bereits um 19 Uhr trifft Münster aus der Tirol Liga am Sportplatz Rattenberg gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg an. International misst dich SVG Reichenau um 18 Uhr am Sportplatz Kematen mit einem Team aus Katar – dem Al Sadd SC.

Internationaler Testkracher am 7. Juli in Westendorf!

Am Donnerstag, dem 6. Juli 2023, gibt es abermals ein Duell zwischen einer Regionalliga West Elf gegen eine Mannschaft der Regionalliga Tirol. Um 19:30 Uhr empfängt Schwaz das Team von Wörgl. Zur selben Zeit am Sportplatz Flaurling die Testpartie zwischen der Heimelf und Wilten. Am Freitag, dem 7. Juli, um 19 Uhr in Aldrans wird Patscherkofel gegen Wipptal angekickt. In Schwaz empfängt Schwaz II das Team von Wacker Alpbach. Um 20 Uhr in Mils-Au die Partie zwischen Schönwies/Mils und Längenfeld. Um 18 Uhr bereits ein internationaler Testkracher in Westendorf – Victoria Pilsen trifft auf den Hamburger SV!

Der Meister der Tirol Liga und Regionalliga Tirol Aufsteiger Innsbrucker AC ist am 8. Juli 2023 um 17 Uhr in Nassereith in Aktion – es gibt das Duell gegen das RLW Team Imst. Um 18 Uhr wird am Sportplatz Hochfilzen (gegen Pinzgau Saalfelden 1b) und in Telfs gekickt. Gegen Telfs II tritt Lechaschau an. Um 19 Uhr in Landeck hat das Heimteam Roppen zu Gast. WSG Tirol hat sich einen internationalen Gegner in Neustift um 17:30 Uhr ausgesucht – ZSKA Sofia. Auch Kitzbühel tritt zu einen internationalen Test an – um 18 Uhr in Bruck in der Schloßbadarena gegen den Al Shabab Club aus Saudi Arabien.

Weitere Testpartien der Tirol Liga und internationaler Kracher

Der SV Umhausen tritt am 11. Juli 2023 um 19:30 Uhr in Silz gegen die SPG Silz/Mätz an. Der SV Längenfeld spielt zur selben Zeit am Sportplatz Stams gegen die SPG Rietz/Stams. Auch erwähnenswert die internationale Testpartie zwischen Schalke 04 und dem FC Kopenhagen um 18 Uhr in Kufstein.

Der SV Hall ist ja von der Regionalliga Tirol in die Tirol Liga abgestiegen – getestet wird am Mittwoch, dem 12. Juli, um 19 Uhr in Schwaz. Das nächste Testspiel von Umhausen am 14. Juli um 19:30 Uhr in Sautens. Brixen testet zur selben Zeit zu Hause gegen den SV Wörgl.

