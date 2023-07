Wacker Innsbruck startet mit Heimspiel gegen Kirchbichl!

Details Dienstag, 04. Juli 2023 00:32

Der zweite Anlauf der FC Wacker Innsbruck in die Regionalliga Tirol aufzusteigen, startet am zweiten Augustwochenende zu Hause gegen Kirchbichl. Die Tirol Liga 2023/24 bietet allerdings nur mehr dem Meister und dem Vizemeister die Möglichkeit, in die Regionalliga Tirol aufzusteigen. Steigt nur eine Mannschaft aus Tirol aus der Regionalliga West ab, gibt es in der Tirol Liga 2023/24 keinen Absteiger. Es ist sicherlich mit einem ähnlich dramatischen Fight zu rechnen als in der Saison 2022/23. Neu in der Tirol Liga sind Absteiger SV Hall und die Landesliga Aufsteiger Brixen, Breitenbach, Umhausen und Längenfeld. Die SPG Prutz/Serfaus tritt nun als SPG Oberland West an. Ungewohnt ist auch, dass die Tirol Liga nur mehr vierzehn Mannschaften umfasst.

Die Auf- und Absteiger in die Tirol Liga

Blicken wir zunächst einmal nach oben. Die Haller Löwen hatten in der Regionalliga Tirol 2022/23 eine äußerst schwierige Saison zu meistern, haben aber lange darum gekämpft, um der Abstiegsrelegation zu entgehen. Kundl konnte aber dann vorzeitig die Klasse halten, für Hall ging es in der Abstiegsrelegation gegen die Nummer sechs der Tiroler, den SK Ebbs. Ebbs hatte es im Frühjahr 2023 in der Tirol Liga auch nicht leicht, aber Ebbs schafft den Aufstieg. Damit muss der SV Hall eine Etage tiefer und spielt 2023/24 in der Tirol Liga. In der Landesliga Ost gab es einen unglaublich spannenden Fight um die beiden Aufstiegsplätze, wobei sich Brixen und Breitenbach am Ende durchsetzen konnten. In der Landesliga West war es ähnlich spannend – Längenfeld wurde Meister vor Umhausen. Damit ergeben sich fünf neue Teams in der Tirol Liga: der SV Hall, Brixen, Breitenbach, Längenfeld und Umhausen.

2023/24 wieder in der Tirol Liga

Große Enttäuschung natürlich beim FC Wacker Innsbruck – der Aufstieg konnte nicht realisiert werden. Damit treten der FC Wacker Innsbruck, Natters, die Union Innsbruck, Mils, Münster, Kirchbichl, Oberperfuss und Mayrhofen wieder in der Tirol Liga an. Die Spg Prutz/Serfaus tritt in der kommenden Saison als SPG Oberland West an, eine Spielgemeinschaft, die es ja im Nachwuchsbereich schon länger gibt.

Spielplan ist ausgelost!

Am zweiten Augustwochenende startet die Tirol Liga in die Saison 2023/24. Der Aufstieg in die Regionalliga Tirol ist um Welten schwerer machbar – nur mehr der Meister und Vizemeister dürfen in die Regionalliga Tirol aufsteigen. Es ist unmöglich, vor den ersten Runden Titelfavoriten festzumachen, denn in der Übertrittszeit könnte sich in den Kadern noch viel verändern. Fest steht aber, dass in der ersten Runde der FC Wacker Innsbruck den SV Kirchbichl empfängt. Aufsteiger Umhausen spielt bei der Union Innsbruck und die SPG Oberland West empfängt Mils. Aufsteiger Breitenbach startet zu Hause gegen Münster und auch Aufsteiger Brixen darf zu Hause antreten – Gegner ist Natters. Der SV Hall empfängt Mayrhofen und Aufsteiger Längenfeld hat Oberperfuss zu Gast.

