Wacker Innsbruck mit Neuverpflichtung – Natters startet in Vorbereitung – Testspielübersicht zweite Juliwoche 2023

Details Dienstag, 11. Juli 2023 00:24

In einem Monat startet die Tirol Liga in die Saison 2023/24. Wacker Innsbruck nimmt den zweiten Anlauf, um in die Regionalliga Tirol aufzusteigen und hat sich bereits verstärkt. In der zweiten Juliwoche wird eifrig getestet, für die meisten Mannschaften ist es der erste Probegalopp am grünen Rasen für die neue Saison.

Wacker Innsbruck meldet Zugang

David Stoppacher wechselt von der SPG Silz/Mötz zurück zu seinem Stammverein FC Wacker Innsbruck und verstärkt für die kommende Saison das Mittelfeld!

Natters startet in die Vorbereitung

Coach Aleks Matic begrüßte erstmals seine Jungs! Willkommen heißen wir auch Philipp Pfurtscheller, welcher als sportlicher Beirat ab sofort als Sprachrohr zwischen Mannschaft, Trainer und Obmann agieren wird! „Mich freut es, Teil des Vorstandes sein zu dürfen und unseren neuen Trainer und den Obmann in sportlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Ein großes Anliegen ist mir die Nachhaltigkeit und es gilt den Natterer Weg weiterhin zu verfolgen“, so Philipp Pfurtscheller in einer ersten Stellungnahme.

Union Innsbruck und SC Mils geben Testspielplan bekannt

Die Union Innsbruck testet am 18. Juli um 19 Uhr gegen Seefeld in Rum und am 21. Juli um 19 Uhr in Fulpmes gegen den Fc Stubai. Die nächsten Testpartien des SC Mils finden am 15.7. um 18:30 Uhr gegen Reichenau, am 18.7. um 19:30 Uhr gegen Schwaz und am 21.7. gegen Volders statt.

Testspielplan für die zweite Juliwoche 2023

In den nächsten Tagen nimmt die Testspielsaison voll Fahrt auf. Am 11. Juli 2023 stehen sich um 19 Uhr Münster und Alpbach gegenüber, um 19:30 Uhr Kundl und Breitenbach, Rietz/Stams spielt gegen Längenfeld und Silz/Mötz gegen Umhausen. Am 12.7. treffen um 19 Uhr Schwaz und Hall aufeinander, am 13.7. um 19:30 Uhr Kundl und Kirchbichl. Auch am Wochenende gibt es volles Programm. Am 14. Juli um 19 Uhr trifft Reichenau auf Mils, um 19:30 Uhr Oetz/Sautens auf Umhausen und Brixen auf Wörgl. Um 20 Uhr Stehen sich Reutte und Oberland West gegenüber. Am 15.7.23 schließlich gibt es um 19:30 Uhr die Testpartie zwischen Oberhofen Pfaffenhofen und Natters.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei