Prutz/Serfaus verabschiedet sich bei fünf verdienten Spielern!

Details Samstag, 15. Juli 2023 01:06

Lange konnte sich die SPG Prutz/Serfaus im Aufstiegsrennen der Tirol Liga in der Saison 2022/23 halten. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, um in die Regionalliga Tirol aufzusteigen. Am zweiten Augustwochenende geht es deswegen in die Saison 2023/24 der Tirol Liga mit einem Heimspiel gegen den SC Mils. Prutz/Serfaus wird daran offiziell als SPG Oberland West antreten. Zunächst hat man sich aber von fünf sehr verdienten Spielern verabschiedet, die entweder die Karriere beenden, unterbrechen oder zu einem anderen Verein wechseln.

Danke für die tollen Spiele!

„Einige Spieler haben uns mit Ende der Saison verlassen bzw. ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Wir möchten uns bei ihnen nochmals für ihren Einsatz bedanken und für die weitere Karriere bei anderen Vereinen bzw. für die "Fußballpension" Alles Gute wünschen.

STEFAN "BÖRNI" BERNHART: Seit (!!!) 1991 schnürte Stefan seine Fußballpatschen für den SV Prutz bzw. die SPG Prutz/Serfaus. Er war nicht nur als Spieler dabei, sondern auch viele Jahre Trainer von diversen Nachwuchsmannschaften. Als Fußballer "verlässt" er unseren Verein, aber er bleibt uns als engagiertes Vorstandsmitglied und verlässlicher ehrenamtlicher Funktionär erhalten. Danke für die vielen Jahre im SPG-Dress lieber Stefan!

NIKLAS "NIKI" SPISS: Seine ersten Schritte in Fußballschuhen machte Niki bei der SPG und er trug immer das SPG-Dress. Aufgrund privater und beruflicher Umstände entschied er sich dazu, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Aber wer weiß: Vielleicht holt er sie irgendwann ja wieder vom Nagel. Du bist bei uns immer herzlich willkommen Niki! Danke für deinen jahrelangen Einsatz!

MAXIMILIAN "MAXI" SCHMID: Maxi wechselt nach vielen Jahren und tollen Erfolgen im SPG-Dress (Tiroler Meister im Nachwuchs, Aufstieg mit der 1B) zurück zu seinem Heimatverein nach Fliess. Danke für deinen Einsatz Maxi und viel Erfolg in der Bezirksliga mit deinem Heimatklub!

JONAS "JOHNNY" ZANGERLE-WALTER: Wie Maxi wechselt auch Johnny nach vielen Erfolgen mit der SPG zurück zu seinem Stammverein nach Fliess und wird dort eine Verstärkung für den Aufsteiger in die Bezirksliga sein. Auch dir möchten wir ganz herzlich DANKE für die vielen Jahre bei unserem Verein sagen!

JOSHUA "JOSHI" HAROLD: Nach 1,5 Jahren im Dress unserer Kampfmannschaft kehrt Joshi zu seinem Stammverein - dem SC Imst - zurück. Danke für tolle Spiele und wunderschöne Tore im SPG-Dress. Du bist bei uns immer ein gern gesehener Gast lieber Joshi! (Quelle: SPG Prutz/Serfaus facebook)

