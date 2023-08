SPG Oberland West geht ein Jahr früher an den Start als geplant!

Details Samstag, 05. August 2023 00:52

Die Spannung steigt! In einer Woche startet auch die Tirol Liga in die Saison 2023/24. Die SPG Prutz/Serfaus wird man im Starterfeld vergeblich suchen, denn eine für 2024/25 geplante Kooperation wird vorgezogen. Die SPG OBERLAND WEST ist eine Kooperation der Sportvereine aus Prutz, Ried und Serfaus (vormals SPG Prutz/Serfaus und SV Raiba Ried). Für die SPG Oberland West startet die neue Saison am 12. August 2023 um 19:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SC Mils.

Details zur Struktur der SPG Oberland West

Christoph Strigl, SPG Oberland West: „Wir freuen uns, euch hiermit offiziell über die Gründung der Spielgemeinschaft Oberland West – kurz SPG OBERLAND WEST – informieren zu dürfen.

Diese Kooperation wäre erst für die Saison 2024/25 vorgesehen gewesen, aufgrund diverser Umstände wurde eine Realisierung in kürzester Zeit aber bereits auf die kommende Saison vorgenommen.

Die SPG OBERLAND WEST ist eine Kooperation der Sportvereine aus Prutz, Ried und Serfaus (vormals SPG Prutz/Serfaus und SV Raiba Ried). Da laut Statuten des ÖFB/TFV im Kampfmannschaftsbereich nur zwei Trägervereine für eine Kooperation genannt werden dürfen (im Nachwuchs bis zu vier Vereine), wurde für diese Kooperation der Vereinsname SPG OBERLAND WEST gewählt. Diese Namensgebung trägt auch dazu bei, dass kein

Verein bevorzugt bzw. benachteiligt wird. Jedoch ist es uns sehr wichtig zu betonen, dass alle drei Kooperationsvereine in dieser Konstellation gleichberechtigt sind und der Ausschuss der SPG OBERLAND WEST aus Mitgliedern aller drei Trägervereine besteht.

Der Sportverein Prutz, der Sportverein Raiba Ried und der Sportclub Serfaus bleiben im Hintergrund drei eigenständige Vereine mit mehreren Sektionen. Die Kooperation in der SPG OBERLAND WEST beschränkt sich auf die Sektion Fußball. Das Erfolgsprojekt SPG OBERLAND WEST gibt es im Nachwuchsbereich bereits seit 2012 (hier ist teilweise auch noch der FC Fliess miteingebunden). Es freut uns sehr, dass wir dieses Erfolgsprojekt nun auch auf den Kampfmannschaftsbereich ausdehnen konnten.

Im Meisterschaftsbetrieb des TFV werden wir in der kommenden Spielzeit 2023/24 vom Kampfmannschaftsbereich bis zum Fußball-Kindergarten unter dem Vereinsnamen SPG OBERLAND WEST mit insgesamt 19 Mannschaften (2 Kampfmannschaften und 17 Nachwuchsteams) antreten. Unsere erste Kampfmannschaft wird in der HYPO Tirol Liga agieren und unsere zweite Kampfmannschaft spielt in der 1. Klasse West.

Die Heimspiele werden auf den Sportplätzen in Prutz, Ried und Serfaus stattfinden. Wir sind bemüht, dass jede Anlage und jeder Verein eine gute Auslastung seiner Sportstätte bekommt.

Ebenfalls befindet sich eine Website für die SPG OBERLAND WEST gerade im Aufbau. Zwischenzeitlich werden alle Informationen zu den Spielen und die Spielberichte auf der Website www.svprutz.at ausgespielt!“

