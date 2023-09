Obmann Dietmar Lackner zum Start von Natters in die neue Saison!

Details Freitag, 01. September 2023 16:21

Nach drei Runden der Tirol Liga liegt der FC Koch Türen Natters am vierten Tabellenplatz und trifft in Runde vier am 2. September 2023 um 17:30 Uhr zu Hause auf die SPG Oberland West. Mit diesem hervorragenden Start in die neue Saison war natürlich nicht zu rechnen, obwohl der neue Trainer Aleks Matic dafür nahezu ein Garant ist, sehr schnell eine kompakte Mannschaft auf den Rasen zu bringen, die sofort mit dem Punktesammeln beginnt. Ligaportal.at hat beim Obmann Dietmar Lackner nachgefragt, wie aus Sicht der Vereinsführung die aktuelle Situation eingeschätzt wird.

Start in die neue Saison?

Dietmar Lackner, Obmann FC Koch Türen Natters: „Mit Beginn der Saison sind wir mit Alexander Matic in die Vorbereitung gestartet. Die Schwerpunkte lagen natürlich in erster Linie darauf den Umbruch zu vollziehen. Nach mehreren Abgängen ist man vor der Saison zum Entschluss gekommen, den erfolgreichen Natterer Weg weiterhin zu beschreiten. Bereits nach kurzer Zeit müssen wir festhalten, dass der Umbruch funktioniert hat und man nach fünf Pflichtspielen nach wie vor ungeschlagen ist. Ein Vorhaben, welches nicht einfach und selbstverständlich ist, aber es bestärkt uns irrsinnig und es ist schön zu sehen, wie auch unsere Jüngsten im Kader sich am Spielfeld präsentieren.“

Wie sind die Ziele für die laufende Saison ausgerichtet?

Dietmar Lackner: „Ziel ist es die Jungs weiterhin zu entwickeln und aufzuzeigen, dass man auch mit einer jungen einheimischen Mannschaft in der Tiroler Liga konkurrenzfähig ist. Am Tabellenplatz wollen wir uns nicht festnageln, aber ein einstelliger Tabellenplatz wäre schon was Schönes und sollte man weiter hochklettern können, nehmen wir das sehr gern an.“

Wichtige Informationen über den Verein?

Dietmar Lackner: „Am 16.9. ist unser Herbstfesttag, wo wir mit Grillerei, Hüpfburg, Schminkstation oder einer Weinlaube das Publikum begrüßen wollen. Des Weiteren ist in der ersten Novemberwoche der FC Wacker Innsbruck zu Gast in der Raiffeisenarena. Auch hier wird alles gegeben, um für den Tag X gerüstet zu sein.“

Persönliche Anliegen Thema Fußball oder Verein?

Dietmar Lackner: „Der Verein funktioniert nur wenn alle an einem Strang ziehen. Natürlich bin ich gerne Obmann und gehe voraus aber ohne ein Team, das den Vorstand bildet, welcher aber auch von vielen HelferInnen begleitet wird und welche immer, wenn etwas gebraucht wird da sind, wäre auch ein Dorfverein kaum zu führen. Hier möchte ich auch einen Dank aussprechen, dass das in Natters alles Eins ist und gemeinsam Voraus geblickt wird.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Dietmar Lackner: „In erster Linie sehe ich heuer den FC Wacker Innsbruck vorne aber auch die Haller Löwen werden an vorderster Front rangieren!“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Dietmar Lackner: „Natürlich muss man RB Salzburg favorisieren aber mal eine Abwechslung wäre schon was wert. Es hätte auch mal was, wenn die Schale nach Graz geht.“

Meinung zur Saudi League und deren Investitionen?

Dietmar Lackner: „Um ehrlich zu sein, können wir alle darüber schimpfen, aber leider bestimmt das Geld unseren schönen Fußball. Solange jeder einzelne via Pay-TV das ganze auch fördert, wird das ständig seinen Lauf haben und auch die Saudis sehen diesen Markt mit Freude. Daher sage ich immer, dass das Geld in einem Jahresabo beim Herzensclub in der Stadt oder Gemeinde um einen zweistelligen Eurobetrag besser investiert ist und die Freude in geselliger Runde beim Zuschauen eines Unterhauskicks auch mehr gegeben ist!“

Favoriten auf die heurige Champions League?

Dietmar Lackner: „Als Inter-Anhänger und Supporter von Marko Arnautovic wünsche ich mir eine ähnlich erfolgreiche Saison für Inter. Allerdings sehe ich wiederum Real, City oder auch die Bayern wieder vorne!“

