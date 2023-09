100 Jahre Innsbrucker Sportklub wird am 16. September 2023 gefeiert!

Details Mittwoch, 13. September 2023 01:27

Ein ganz besonderes Jubiläum wird am 16. September 2023 am Sportplatz Hötting West gefeiert – der Innsbrucker Sportklub feiert das hundertjährige Bestehen. Ab 13 Uhr gibt es ein umfassendes Festprogramm mit Kinderprogramm, Legendenspiel und dann natürlich auch Fußball live mit dem Heimspiel der KM1 gegen den FC Stubai und der KM2 gegen die SPG Axams/Grinzens. Die Redaktion von ligaportal.at hat auch einen Blick in das hochinteressante Jubiläumsmagazin geworfen, das hundert Jahre Sportgeschichte sehr informativ in Erinnerung ruft.

Erster Auslandsstart im Jahr 1925

Sehr schnell ging es in die damalige A-Klasse, aber dann auch wieder 1927/28 eine Etage tiefer. Die 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren sehr erfolgreich. 1933/34 gab es den zweiten Tiroler Meistertitel. Am 7.7.1935 schlug der ISK den IAC in einem äußerst spannenden und traditionell sehr emotional vor 2000 Zuschauern ausgetragenen Spiel mit 2:1. 1958/59 gab es abermals den Tiroler Meistertitel und den Tirol Cup.

1959/60: Im Österreichischen Fußballcup wurden der SV Eisenerz, FK Elektra Wien und Austria Salzburg ausgeschaltet. Erstmals erreichte ein Tiroler Verein das Achtelfinale. Der Gegner war die Vienna. 5000 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit eine 2:1 Führung des ISK. Zum Schluss hieß es aber 5:2 für die Wiener.

2001/02: Die SPG FC Tirol/ISK beendete diese Saison mit dem 3. Platz. Hannes Aigner (spielte später als Profi für den FC Wacker, Austria Wien, Wr. Neustadt, LASK, Altach) feierte dabei sein Debüt in der Kampfmannschaft!

Das sind nur drei Streiflichter aus dem Jubiläumsmagazin – Innsbrucker und Tiroler Sportgeschichte!

Das Festprogramm

Lasst uns alle gemeinsam 100 Jahre Fußballgeschichte am Sportplatz Hötting-West, Franz-Baumann-Weg 8, 6020 Innsbruck am Samstag, dem 16. September 2023 feiern.

KINDERPROGRAMM !!! (Event Begleitung ASVÖ Tirol)

Für Speis und Trank sowie Kinderprogramm wird gesorgt.

13:00 Uhr BEGRÜSSUNG

14:00 Uhr - ISK-LEGENDENSPIEL !!!

17:00 Uhr - HEIMSPIEL KM1 gegen FC Stubai

19:30 Uhr - HEIMSPIEL KM2 gegen SPG Axams/Grinzens

