Tirol Liga: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Samstag, 18. November 2023 00:56

In der Tirol Liga gibt es 2023/24 einen klaren Titelfavoriten – den FC Wacker Innsbruck! Aber beginnen wir den Rückblick auf die Hinrunde mit den Sensationsmannschaften! Der FC Koch Türen Natters auf Platz drei und der SV Längenfeld auf Platz vier haben alle Chancen in der kommenden Saison in der Regionalliga Tirol zu spielen. Mils aberals mit einem starken Herbst auf Platz zwei – damit konnte man rechnen. Kirchbichl fehlen fünf Punkte auf Platz drei, extrem stark Oberperfuss einen Punkt hinter Kirchbichl. Lediglich Aufsteiger Breitenbach ist in der Liga nicht angekommen. Die großen Duftmarken hat natürlich Wacker Innsbruck gesetzt. Nur sechs Gegentore und ein echter Stürmerschreck im Kasten – Lukas tauber blieb am Stück 1768 Minuten ohne Gegentor! Immer wenn Wacker spielt, ist ein Fußballfest garantiert. Fans und Zuschauerzahlen bundesligareif, aber der Weg ist noch weit. Lediglich Natters konnte Wacker Innsbruck biegen!

Herbstmeister: FC Wacker Innsbruck

Bisherige Spiele: 91 von 182

Ligatore (gesamt): 369 (4,05 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: SV Längenfeld (40)

Wenigste kassierte Gegentore: FC Wacker Innsbruck (6)

Wenigste erzielte Tore: SV Breitenbach (8)

Meiste kassierte Gegentore: SV Breitenbach (40)

Meiste Siege: FC Wacker Innsbruck (11)

Meiste Remis: SV Kirchbichl (4)

Meiste Niederlagen: SV Breitenbach (12)

Bestes Heimteam: FC Wacker Innsbruck (sieben Spiele, sieben Siege)

Schwächstes Heimteam: SV Breitenach (sieben Spiele, ein Remis, sechs Niederlagen)

Bestes Auswärtsteam: SC Mils (acht Spiele, fünf Siege, drei Niederlagen

nach Verlustpunkten FC Wacker Innsbruck (4/1/1)

Schwächstes Auswärtsteam: SV Breitenbach (sechs Spiele, sechs Niederlagen)

Fairstes Team: SV Weber Beton Oberperfuss knapp vor Fc Koch Türen Natters

Böse Buben: Generali Union Innsbruck

Torhüter: Lukas Tauber vom FC Wacker Innsbruck 1768 Minuten ohne Gegentor

Die besten Torjäger:

Luis Gstrein vom SV Längenfeld mit 14 Treffern

Thomas Gufler vom SV Umhausen mit 10 Treffern

Mario Angerer vom SC Mils mit 10 Treffern

Maximilina Werth vom SV Weber Beton Oberperfuss mit 10 Treffern

Okan Yilmaz vom FC Wacker Innsbruck mit neun Treffern

