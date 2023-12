Leichter Steigflug von Kirchbichl und Natters im Herbst 2023

Details Dienstag, 26. Dezember 2023 00:14

Konstant ganz oben waren der FC Wacker Innsbruck, Mils und Längenfeld in der Hinrunde der Tirol Liga 2023/24. Einen leichten Steigflug hatten Natters und Kirchbichl. So könnte man die Fieberkurven der Spitzenteams zusammen fassen. Fakt bleibt aber natürlich, dass der FC Wacker Innsbruck trotz Niederlage im letzten Spiel der Hinrunde in Natters der ganz klare Titelfavorit ist!

Konstant an der Spitze!

In dieser Rubrik ist natürlich vor allem ein Team zu nennen, die die Hinrunde in Summe doch klar beherrscht hat. Der FC Wacker Innsbruck ist auch Zuschauermagnet der Liga und allein schon von der Fanszene her bundesligawürdig. Aber im Fußball zählen nicht nur die sportlichen Aspekte, wirtschaftlich kann das Fahrwasser sehr unruhig werden. Wacker Innsbruck ist aber ganz klar unterwegs Richtung Regionalliga Tirol und höher. In der Tirol Liga gab es zunächst drei Siege, ein Remis, acht weitere Siege und im letzten Spiel die überraschende Niederlage gegen Sensationself Natters. Am Ende aber vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Mils und mit acht Punkten ist zumindest der Aufstieg abgesichert. Mils hat in die tolle Serie drei Niederlagen eingebettet, aber zehn Siege und Platz zwei spricht trotzdem eine deutlich positive Sprache. Mils wird ganz sicher nach dem Sinkflug in der Rückrunde der letzten Saison alles daran setzen, eine Wiederholung dieser unbedingt zu vermeiden. Beeindruckend die Hinrunde des Aufsteigers Längenfeld. Eine leichte negative Tendenz in der zweiten Hälfte der Hinrunde mit drei Niederlagen kostet dann aber doch einen Platz unter den Top-3. Nur ein Punkt hinter der grünen Zone lässt aber noch alle Möglichkeiten offen.

Leichter Steigflug!

Sensationself Natters hat gut begonnen. In den ersten vier Spielen drei Siege und ein Remis, dann ging es konstant mit leichter Tendenz nach oben weiter. Das Highlight natürlich der Erfolg im letzten Spiel der Hinrunde gegen Wacker Innsbruck und am Ende Platz drei. Der SV Kirchbichl hatte im Herbst 2023 ein Problem – zu viele Remis, das kostet Punkte. Zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen kommen dazu, aber dann doch ein leichter Steigflug auf Platz fünf. Die Aufstiegsplätze sind fünf Punkte entfernt!

Leichter Sinkflug!

Mayrhofen startet mit zehn Punkten aus vier Spielen. Dann aber ein Rückschlag mit vier Niederlagen in Folge. Davon konnte man sich nicht mehr so richtig erholen! Tabellenplatz sieben am Ende der Hinrunde.

Es lief immer besser!

Oberperfuss holt in den ersten drei Spielen nur einen Punkt, dann aber drei Siege in Folge. Es ging recht deutlich nach oben auf Platz sechs.

Nicht richtig in Schwung gekommen!

Ganz bitterer Herbst für den SV Breitenbach. Nur ein Punkt in dreizehn Partien! Die einzige gute Nachricht: bei aktuellem Stand wird es in der Tirol Liga keinen Absteiger geben. Selbst dann nicht, falls es einen Tiroler Absteiger aus der Regionalliga West geben sollte.

Seriensieger der Hinrunde:

FC Wacker Innsbruck mit acht Siegen in Folge

SC Mils mit drei Siegen in Folge (dreimal)

SV Kirchbichl mit drei Siegen in Folge

SV Längenfeld mit drei Siegen in Folge

FC Natters mit drei Siegen in Folge

SV Oberperfuss mit drei Siegen in Folge

SV Hall mit drei Siegen in Folge

Niederlagenserien der Hinrunde:

SV Breitenbach mit elf Niederlagen in Folge

Union Innsbruck mit vier Niederlagen in Folge

SVG Mayrhofen mit vier Niederlagen in Folge

SV Umhausen mit vier Niederlagen in Folge

SC Münster mit vier und drei Niederlagen in Folge

Oberland West mit drei Niederlagen in Folge (zweimal)