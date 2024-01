Sebastian Siller, FC Wacker Innsbruck: „Wir wollen in der Rückrunde noch souveräner auftreten!“

Details Freitag, 05. Januar 2024 01:59

Das Ziel des FC Wacker Innsbruck in der Tirol Liga 2023/24 war natürlich von Anfang an kein Geheimnis. Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga Tirol, der Blick ist aber sicherlich noch weiter nach oben gerichtet. Auch in der Vorbereitung auf die Rückrunde sind Mannschaften aus der Regionalliga West und Regionalliga Tirol überwiegend die Gegner. Es gibt auch bereits einen fixen Zugang aus der Regionalliga Salzburg.

Vorbereitungsstart?

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir starten am 15. Jänner in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Tirol Liga. Wir freuen uns schon sehr auf die Fortsetzung der Meisterschaft! Es wird sicherlich sehr spannend werden und es ist toll, dass wir dann wieder in Tirol unterwegs sein werden und mit uns natürlich auch unsere grandiosen Fans!“

Testspielprogramm?

Sebastian Siller: „Vorerst starten wir aber in die Vorbereitung und haben bereits einige Testspiele fixiert. Eine Woche nach dem Trainingsauftakt testen wir am 20. Jänner 2024 gegen Bischofshofen. Dann folgt ein Testderby gegen Rum! Es folgen Tests gegen Mannschaften aus der Regionalliga Tirol mit Kundl, Kematen und dem IAC. Dann geht es noch eine Liga höher in die Regionalliga West und einem Testspiel gegen Imst. Auch gegen den FC Pipinsried gibt es eine Testpartie, sie haben ja sensationell 1860 München aus dem Bayrischen Fußballpokal gekickt.“

Schwerpunkte in der Vorbereitung?

Sebastian Siller: „In der Vorbereitung werden wir den Fokus darauf legen, im körperlichen Bereich zuzulegen. Wir haben jetzt einen eigenen Athletiktrainer an Bord und damit können wir diesen Bereich noch intensiver abdecken. Als weiteren Schwerpunkt werden wir versuchen, mit dem Ball noch besser zu werden!“

Bereits fixe Kaderänderungen?

Sebastian Siller: „Hannes Dürnberger kommt von der TSU Bramberg aus der Regionalliga Salzburg zu uns. Das steht bereits fest!“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Sebastian Siller: „Wir wollen im Endeffekt noch souveräner auftreten und Meister werden. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass unser Langzeitverletzten Alexander Schaber und Shaked Wexler wieder in das Teamtraining einstiegen können!“