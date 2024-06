Daten und Fakten zur Tirol Liga 2023/24

Details Montag, 24. Juni 2024 01:04

Im Statistikrückblick der Tirol Liga muss man lange suchen, um eine positive Rubrik zu finden, in der der FC Wacker Innsbruck nicht die Wertung anführt. Das zeigt eigentlich deutlicher die Überlegenheit des Meisters, die während der Meisterschaft gefühlt gar nicht so klar zu erkennen war. Mayrhofen hatte mehr Siege in Serie als Wacker – das bleibt als einzige Statistikwertung, die Wacker nicht anführt. Überraschend der Spitzenplatz der Haller Löwen die Defensive betreffend. Ansonsten haben aber die beiden Aufsteiger Wacker Innsbruck und Mils die Nase vorn. Mayrhofen hat allerdings im Finish Mils zusetzen können. Der Grund war besagte Siegesserie zwischen Runde dreizehn und zweiundzwanzig. Knackpunkt wohl die extrem überraschende Niederlage gegen Breitenbach zwei Runden vor der Niederlage gegen Meister Wacker Innsbruck.

Bestes Team Hinrunde: FC Wacker Innsbruck

Bestes Team Rückrunde: FC Wacker Innsbruck

Beste Heimelf: FC Wacker Innsbruck

Bestes Auswärtsteam: FC Wacker Innsbruck

Höchste Anzahl an Siegen

FC Wacker Innsbruck 21 Siege

SC Mils 18 Siege

Höchste Anzahl Niederlagen

SV Breitenbach 19 Niederlagen

Generali Union Innsbruck 17 Niederlagen

Beste Offensive

FC Wacker Innsbruck 85 Treffer

SC Mils 73 Treffer

SVG Bründl Sports Mayrhofen 65 Treffer

Torschützenliste:

Okan Yilmaz vom FC Wacker Innsbruck mit 27 Treffern

Mario Angerer vom SC Mils mit 18 Treffern

Michael Grahammer vom SV Brixen mit 17 Treffern

Luis Gstrein vom SV Längenfeld mit 17 Treffern

Beste Defensive

FC Wacker Innsbruck 19 Gegentreffer

SV Hall 35 Gegentreffer

Siege in Serie

SVG Bründl Sports Mayrhofen 10 Siege in Serie

FC Wacker Innsbruck mit 8 Siege in Serie

SV Kirchbichl mit 5 Siege in Serie

Niederlagen in Serie

SV Breitenbach mit 11 Niederlagen in Serie

Oberland West mit sieben Niederlagen in Serie

Generali Union Innsbruck mit 6 Niederlagen in Serie

SC Münster mit sechs Niederlagen in Serie

