Trainer-Kracher: Andi Schrott kehrt nach Absam zurück!

Änderungen im Trainerteam und einen Kaderzugang hat Absam Ende Juni 2024 bekannt gegeben. Absam war die dominierende Elf der Saison 2023/24 in der Landesliga Ost und wird 2024/25 in der Tirol Liga antreten. Ganz besonders feiert man die Rückkehr der Vereinsikone Andi Schrott, der die Mannschaft als Chefcoach in die neue Saison führen wird.

So begrüßt Absam den neuen Trainer!

Was sind das für tolle Neuigkeiten: Vereinsikone Andi Schrott übernimmt die Tiroler-Liga-Mannschaft des SV Absam. Damit konnte der Club seinen absoluten Wunschtrainer verpflichten. Andi Schrott begann seine Fußballkarriere im Nachwuchs des SV Absam, wechselte von dort ins BNZ Tirol und wurde schließlich Profi beim FC Tirol. Die weiteren Stationen lauteten unter anderem: Wacker Innsbruck, Grazer AK, Admira Wacker und FC Liefering. Insgesamt brachte es Andi als Profi auf 146 Bundesliga- (8 Tore) und 109 Zweitliga-Einsätze. Er verfügt über die UEFA-B-Lizenz, war Co-Trainer beim FC Wacker Innsbruck unter Klaus Schmidt und nach dessen Entlassung 2016 interimistischer Cheftrainer. Seine aktive Karriere beendete Andi Schrott in der Saison 2016/17 als Spielertrainer beim SV Absam. Nunmehr erfolgt die sensationelle Rückkehr auf die Trainerbank der Zebras. Auf Andi Schrott wartet eine junge, hungrige Mannschaft, welche es nach dem Aufstieg nunmehr in der Tiroler Liga zu etablieren gilt. Gemeinsam für Absam! Willkommen zurück bei den Zebras Andi!

Ahmet Duran und Patrick Lebeda verlassen den SV Absam. In der Winterpause der Saison 22/23 übernahm Ahmet Duran als Trainer und sportlicher Leiter in Personalunion den SV Absam und brachte Patrick Lebeda als seinen Co mit. Die beiden führten das Team schließlich in der Saison 23/24 zum Titel in der Landesliga Ost. Nunmehr kommt es zur Trennung. Obmann Helmut Zangerl: „Achi hat uns zu Beginn der Rückrunde für uns sehr überraschend mitgeteilt, dass er im Sommer als Trainer nicht mehr zur Verfügung steht, Pati Lebeda sein Nachfolger wird und er nur noch als sportlicher Leiter weitermachen möchte. Achi hat einen großen Anteil am Meistertitel, er wird als Meistertrainer stets seinen Platz in den Geschichtsbüchern unseres Vereins haben. Dafür gebühren ihm mein Dank und meine Anerkennung. Die sportliche Leitung unserer beiden Kampfmannschaften ist eine der absolut wichtigsten Aufgaben in unserem Verein und hier braucht es Stabilität, ein langfristiges Konzept sowie eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Unsere Vorstellungen lagen hier weit auseinander, weshalb ich Achi leider mitteilen musste, dass wir die Zukunft in diesem Bereich ohne ihn planen. Wir hätten darüber hinaus sehr gerne mit Pati Lebeda weitergearbeitet. Aber leider hat er uns aufgrund der Trennung von Achi abgesagt. Ich danke Achi und Pati für Ihren Einsatz in den letzten anderthalb Jahren und wünsche Ihnen für ihre private wie sportliche Zukunft nur das Beste!“

SV Absam verpflichtet Philipp Prudlo von den Haller Löwen!

Der erste Neuzugang für die Saison 2024/25 steht fest. Nach den Abgängen bzw. den Karriereenden von Lucas Kern und Stefan Scheiber bestand dringender Handlungsbedarf in der Innenverteidigung. Mit Philipp Prudlo stößt nunmehr der Kapitän des Ligakonkurrenten SV Hall zu den Zebras. Philipp begann mit dem Fußballspielen beim SV Hall, wechselte 2009 in den Nachwuchs des IAC und kehrte über den Umweg Wacker Innsbruck erst in der Saison 2017/18 zu den Haller Löwen zurück. Mit 24 Jahren verfügt Philipp Prudlo schon über reichlich Regionalliga-Erfahrung und wird unsere Abwehr in der Tiroler Liga mit hoher Qualität verstärken. Willkommen bei den Zebras!

