Coach von Natters: „Geduld mit unserer nochmals verjüngten Mannschaft ist meine Botschaft!“

Der FC Koch Türen Natters startet mit einer Auswärtspartie am 9. August 2024 um 19:30 Uhr in die Tirol Liga Meisterschaft 2024/25. In der Vorsaison war ja die junge Mannschaft von Natters eine der großen positiven Überraschungen. Trainer Aleks Matic weist aber im ligaportal.at Interview darauf hin, dass die Mannschaft abermals verjüngt in die neue Saison und auch Vorstand und Fans Geduld haben sollten.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Aleks Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Wir befinden uns in der zweiten Vorbereitungswoche für die Meisterschaft. Gegen Telfs (3:1) haben wir schon eine Testpartie gespielt und nun folgen noch Testspiele gegen Matrei und Reutte.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Aleks Matic: „Oberhofer und Baumüller (Karriereende) Fritz A. (Pause) Schröder L.(Thaur) Hackl und Suitner wechseln in unsere 1b, es kommen noch zwei Spieler bis zur ersten Tirol Cup Runde. Im Moment mit der KM1 trainieren 6 Spieler von unsere 1b: Felix und Max Baumann, Ilyas Cengiz, Josef Fritz, Geiger Lukas und David Mannhartsberger. Schauen wir mal wer dabei bleibt.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Aleks Matic: „Meine persönliche Meinung: Junge Spieler entwickeln und Liga halten wäre für mich ein Erfolg. Grund: Das Team hat sich noch stärker verjüngt als in der letzten Saison. Geduld mit dieser jungen Mannschaft ist meine Botschaft an Fans und Vorstand! Die Verantwortung liegt natürlich bei mir.“

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

Aleks Matic: „Mayerhofen, Oberperfus, Kirchbichl, Stubai und Absam!“

Persönliche Anliegen Richtung Fußball oder allgemein?

Aleks Matic: „Ruhe in der ganzen Welt und eine verletzungsfreie Saison für alle Spieler, die in die neue Saison starten werden.“

