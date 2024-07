Kaderumbruch bei den Haller Löwen!

Details Sonntag, 28. Juli 2024 01:01

Obmann Alexander Breitfelder hat seine Funktion im Sommer 2024 beim SV Hall niedergelegt. Er hat den SV Hall in vielfältiger Weise in den letzten Jahren geprägt. Auch die Mannschaft unter Trainer Kristijan Tavic hat sich im Sommer 2024 neu formiert. Es wird also Geduld gefragt sein, bis die Haller Löwen in der Meisterschaft der Tirol Liga gewohnt bissig ankommen. Der Auftakt in die Saison 2024/25 erfolgt traditionell am 3.8.24 um 17 Uhr mit der ersten Runde im Kerschdorfer Tirol Cup in Fieberbrunn, in der Meisterschaft geht es am Samstag, dem 10. August 2024, um 18 Uhr in Breitenbach los.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall: „Derzeit befinden wir uns in Woche drei unserer kurzen Sommervorbereitung. Urlaubsbedingt steht derzeit noch nicht der volle Kader zur Verfügung, jedoch konnten wir bereits ein Testspiel gegen Rum (2:1 gewonnen) und ein Blitzturnier (30 Minuten Spielzeit: Hatting – Hall 0:0, Telfs – Hall 2:0 und Rum – Hall 0:1) absolvieren. Am kommenden Samstag spielen wir noch gegen Völs, ehe es zum Cupspiel nach Fieberbrunn geht.

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Kristijan Tavic: „Im Sommer hat uns der Großteil des Kaders der letzten Saison verlassen. Es ist zu einem großen Umbruch im Sommer gekommen. Der Kader wurde stark verjüngt. Im Durchschnitt unter 23 Jahre - kein Spieler über 30 Jahre im Kader. Somit steht eine Mannschaft zur Verfügung, welche sich am Anfang eines Entwicklungsprozesses befindet. Holzknecht Rudolf (Stammverein Union Innsbruck), Bura Isa (Stammverein SVI), Csicsvari Daniel sind von der WSG Tirol zu uns gekommen. Pantic Stefan ist vom IAC zu uns gewechselt. Cutic Luka kommt von Volders zu uns. Person Manuel, Josovic Luka, Cutic Matej, Demir Selman, Bulut Bilal und Babic Antonio wurden von der KM2 hochgezogen!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Kristijan Tavic: „Kurzfristig bereiten wir uns bestmöglich auf den Meisterschaftsstart vor und wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, um uns in der Liga zu etablieren und schnell einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen. Auf lange Sicht wollen wir den vorhandenen Kern stärken und immer wieder junge Spieler aus der KM2 und dem Nachwuchs an die erste Mannschaft heranführen. Geduld ist auf alle Fälle gefragt. Die neu formierte junge Mannschaft wird auf alle Fälle Zeit benötigen, bis alles nach unseren Vorstellungen läuft.“

Titelfavoriten 24/25?

Kristijan Tavic: „Ich denke, dass uns im Meisterschaftsrennen eine ausgeglichene Saison erwartet. Stubai und Oberperfuss sehe ich gut aufgestellt, auch Kirchbichl und Mayrhofen werden, denke ich, vorne mitspielen.“

Wichtige Informationen zum Verein?

Kristijan Tavic: „In diesem Sommer ist es nicht nur zu einem radikalen Umbruch in unser Kampfmannschaft gekommen, auch unser langjähriger Obmann Alexander Breitfelder hat die Vereinsführung an den neuen Vorstand übergeben. Alexander hat mich persönlich über viele Jahre beim SV Hall begleitet. Unter Alex war ich als Nachwuchsspieler, KM2-Spieler, KM1-Spieler, Nachwuchstrainer, KM2-Trainer und KM1 Trainer tätig und das bedeutet schon etwas, wenn jemand über so viele Jahre eine solche Funktion ausübt. Alex vielen Dank für die vielen tollen Jahre beim SV Hall! Peter Person (Obmann) und Robert Christandl (Obmann Stv.) haben den Verein nun in diesem Sommer übernommen. Durch ihre langjährige Erfahrung und ihre spannenden Zukunftsvisionen ist der Verein weiterhin bestens aufgestellt. Wir freuen uns auf den Meisterschaftsstart und hoffen, dass wir auch in der neuen Saison so toll unterstützt werden wie in den letzten Jahren!“

