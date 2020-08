Coach des SV Innsbruck: „Remis gegen Völs fühlt sich wie Niederlage an!“

Details Samstag, 15. August 2020 01:14

Auftakt zur zweiten Runde der Tirol Liga mit vier Partien am Freitag. Der Herbstmeister der Vorsaison SV Innsbruck ist mit einer Niederlage gestartet, der Völser SV mit einem Sieg. Im direkten Duell gab es nur wenige Aktionen vor den Toren zu beobachten, der SVI ging in Führung. Ausgleichstreffer des Völser SV in der Nachspielzeit. Die beiden Trainer der Teams Martin Hofbauer vom SVI und Hannes Brecher vom Völser SV analysieren für unsere Leser die Partie.

Gefühlte Niederlage

Martin Hofbauer, Trainer SV Innsbruck: „Es war die erwartet schwere Partie gegen Völs, aber auch ein Spiel mit seltenen Höhepunkten. Grundsätzlich waren wir in diesem Spiel die dominantere Mannschaft, haben aber die 1:0 Führung in der 65. Minute durch Ertugrul Yösavel nicht über die Zeit gebracht. So fühlt sich das Remis für uns an wie eine Niederlage, denn wir haben den Ausgleich erst in der Nachspielzeit kassiert. In Summe hatten wir auch ein leichtes Übergewicht an Möglichkeiten, hätten dieses Spiel aber im Finish noch verlieren können. Das wäre wohl der worst case gewesen. Aus meiner Sicht der Angriff aus einer klaren Abseitsposition, aber Völs hat vergeben. 1:1 am Ende – eine gefühlte Niederlage!“

Verdienter Punkt

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Das erwartet schwere Spiel, der SV Innsbruck hatte mehr Ballbesitz. Wir hatten in Hälfte eins zwei Sitzer – hätten in Führung gehen können. Dann in Hälfte zwei ein Stellungsfehler nach der 60. Minute und das 0:1. Es gab dann für uns nur mehr eine Devise – alles nach vorn. Und uns ist dann wirklich der lucky punch gelungen. In der Nachspielzeit das 1:1 durch Franz Gruber. Dann hat der Schiri eine Abseitsstellung übersehen und unser Spieler ist alleine auf den Goalie der Hausherren zugelaufen – aber konnte diese Topmöglichkeit nicht verwerten. Der eine Punkt für meine Mannschaft ist absolut verdient!“

Bester Spieler SV Innsbruck: Lucas Peintner (re. MF)

Bester Spieler Völser SV: Christoph Ivanusch (IV)

