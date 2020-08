SK St. Johann holt in Mötz einen Punkt!

Details Dienstag, 25. August 2020 10:47

Mittelfeldduell in der dritten Runde der Tirol Liga – falls man zu einem so frühen Zeitpunkt schon von einem Mittelfeld in der Tabelle sprechen kann- Die SPG Silz/Mötz wird als heißer Titelanwärter gehandelt, der SK St. Johann hat schon sehr oft in letzter Zeit für Überraschungen gesorgt. Das direkte Duell war ein sehr interessantes Spiel mit in Summe einem leichten Übergewicht der SPG. Die SPG Silz/Mötz konnte zweimal in Führung gehen, der Ausgleich für St. Johann fiel per Strafstoß in der Nachspielzeit.

Doppelpack von Ertugrul Yildirim

Über 300 Zuschauer und Fans erleben von der ersten Minute an einen offenen Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Die Hausherren kommen besser in die Partie und gehen bereits nach sieben Minuten durch Ertugrul Yildirim mit 1:0 in Führung. In Folge die Partie ausgeglichener und St. Johann gelingt in der 33. Minute der Treffer zum 1:1 nach einem Eckball durch Marc Köllner. In einem durchaus interessanten Spiel geht es mit 1:1 in die Pause.

Nach Seitenwechsel abermals die Heimelf mit den besseren Szenen, die Partie bleibt aber auf des Messers Schneide. Die Heimelf kann aber die Vorteile am Feld nicht in Tore verwandeln und so schaut alles nach einem 1:1 aus. Erst drei Minuten vor dem Schlusspfiff zeigt Ertugrul Yildirim abermals seine Klasse und netzt zum 2:1 für die SPG ein. St. Johann wirft alles nach vorn und kann die Heimelf in den Schlussminuten etwas ins Schwimmen bringen. In der Nachspielzeit fällt das 2:2 durch Nebojsa Vukovic per Strafstoß und damit kann St. Johann einen Punkt nach Hause mitnehmen.

Bester Spieler SPG Silz/Mötz: Ertugrul Yildirim (ST)

Beste Spieler SK. St. Johann: Georg Pendl (Tor), Marc Köllner

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Ein gutes Spiel von beiden Mannschaften und ein offener Schlagabtausch – in Summe auf Augenhöhe. Die SPG hatte in beiden Halbzeiten zunächst das Kommando, der späte Ausgleich für uns sicher etwas glücklich aber aus meiner Sicht nicht unverdient. Pauschallob an das ganze Team!

