Zirl unterliegt in Zams knapp!

Der Blick nach oben in der Tabelle fällt dem FC Zirl in der laufenden Meisterschaft der Tirol Liga schwer – man ist mit minus neun Punkten gestartet, da man freiwillig auf die Teilnahme an der Regionalliga Tirol verzichtet hat. Das Ziel muss deswegen zunächst einmal Klassenerhalt heißen und der Maßstab dafür ist Platz dreizehn. Auf dieser Position liegt nach drei Runden ein Team, das man keinesfalls dort erwartet hat – der SV Kematen. Zirl konnte in Runde drei keinen Boden gut machen, denn beim SV Luzian Bouvier Zams unterlag Zirl knapp mit 0:1. Damit fehlen Zirl auf den Klassenerhalt acht Punkte, man hat also nur einen Punkt in den ersten drei Runden gut machen können. Zams liegt im extrem breit aufgestellten Mittelfeld, das nur einen Zähler hinter dem neuen Leader Völser SV liegt.

Fabian Wiesmann mit dem entscheidenden Treffer

Josef Haslwanter, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Das Match wurde von beiden Seiten leidenschaftlich geführt, Torszenen wurden wenige zugelassen. Einen Gewaltschuss von Philipp Santeler konnte Dominik Schütz im Tor der Gäste bravourös entschärfen. Die Gäste setzten ihre

Möglichkeit knapp neben das Gehäuse. Torlos ging e sin die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte konnte Fabian Wiesmann ein optimales Zuspiel vom bärenstarken Philipp Santeler souverän zur 1:0 Führung verwerten. Ein Stangenschuss von Fabian Burger verhinderte eine frühzeitige Entscheidung, die Gäste trafen aber ebenfalls nur die Querlatte und haderten mit dem Schiri wegen einer Strafraumsituation mit Can Alak, indem sie vergeblich Elfmeter forderten. In den letzten fünfzehn Minuten wurde das Match richtig hektisch, die Zirler

versuchten ihr Glück mit langen Bällen, wir verlegten uns aufs Kontern. Ein - wohl zu Recht - wegen Abseits aberkannter Treffer durch Mathias Lenz blieb aber die einzige Ausbeute und so konnte unsere extrem junge Truppe diesen wichtigen Sieg gegen die auf eigenen Wunsch in der Tirol Liga spielenden Gäste einfahren und den Abstand in der Tabelle auf elf Punkte erhöhen!“

Beste Spieler SV Luzian Bouvier Zams: Philipp Santeler (Sturm), Joan Battle (zentrales Mittelfeld)

Bester Spieler FC Zirl: Patrick Kapferer (z. MF)

