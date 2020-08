Sensationeller Kantersieg von Mils in Kematen [Video]

Details Samstag, 29. August 2020 01:10

Vier Spiele der vierten Runde der Tirol Liga bereits am Freitag – und überraschenderweise vier ganz klare Siege. Silz/Mötz siegt in Zams 6:1, Ebbs in Zirl 3:0, Fügen gegen Söll 5:0 und die Sensation gab es beim Spiel des SV Bäcker Ruetz Kematen gegen den SC Mils. Mils hätte man einen Sieg zugetraut, allerdings nicht im Ausmaß von 6:0. Kematen musste zwar ein halbe Stunde mit einem Mann weniger auskommen, allerdings beherrschte Mils die Partie über 75 Minuten und erzielte sechs – zum Teil sehr schöne – Treffer.

Martin Angerer Dreierpack – Valentin Spörk Doppelpack für Mils

Vor über 200 Zuschauern und Fans startet die Heimelf recht gut in die Partie, hat am Feld leichte Vorteile, wirklich Gefahr auf den Kasten der Gäste kann man aber nicht ausstrahlen. Nach dieser Phase übernehmen aber die Gäste leicht die Oberhand und kommen auch zu den ersten gefährlicheren Möglichkeiten in diesem Spiel. Ein schöner Angriff von Mils in der 39. Minute, der Ball wird ideal quergelegt und Valentin Spörk trifft zum 1:0 für Mils. Mils hat durchaus die Chance nachzulegen, aber die Möglichkeit zum 2:0 wird vergeben. Damit geht Mils mit der knappen Führung von 1:0 in die Pause.

Die Vorentscheidung sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Ballgenwinn für Mils, eine Flanke auf die linke Seite, der Ball perfekt mit der Brust heruntergestoppt von Thomas Eliskases und ein schöner Treffer zum 2:0 ins lange Eck für Mils.

Tor SC Mils 05 51

Man hat in Folge das Gefühl, dass Kematen der drohenden Niederlage wenig entgegensetzen kann. Ein Prachtschuss von Martin Angerer in der 60. Minute macht alles klar – Mils mit dem Treffer zum 3:0. Die Partie faktisch entschieden und noch ein weiterer Tiefschlag für Kematen – zwei gelbe Karten für Johannes Raitmair in der 63. Minute. Damit Mils mit einem Mann mehr am Feld. Martin Angerer verwandelt in der 76. Minute einen Strafstoß, nützt in der 90. Minute einen Fehler des Goalies von Kematen im Aufbauspiel und es steht 5:0 für Mils. Valentin Spörk setzt per Kopf in der Nachspielzeit den Schlusspunkt – das halbe Dutzend ist voll. Eine ganz klare Heimniederlage von Kematen gegen eine mit Fortdauer der Partie immer besser auftretende Mannschaft aus Mils.

Beste Spieler SC Mils: Thomas Eliskases, Valentin Spörk, Martin Angerer

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Zunächst haben wir doch etwas gebraucht um ins Spiel zu kommen, hätten dann aber schon vor der Pause durchaus verdient das 2:0 machen können. Nachdem dieser zweite Treffer gefallen ist, war aber das Spiel eigentlich entschieden. Dazu kam dann noch die gelb-rote Karte für Kematen. Ganz abgesehen davon aber ein ganz große Vorstellung meiner Mannschaft, ich bin sehr stolz wie sich das Team - nicht nur heute – präsentiert hat.

