Kantersieg von Fügen gegen Söll – kalte Dusche für den SVI im ÖFB Cup in Graz

Details Samstag, 29. August 2020 22:58

Der SV Innsbruck kann das Spiel der 4. Runde gegen die Union Innsbruck erst am 29.9.20 austragen – Grund war die Cup-Partie bei Sturm Graz, die klar mit 0:8 verloren wurde – aber der SVI hat sich nach Kräften gewehrt. Aber auch die Tirol Liga wird in die ersten Auswirkungen der coronabedingten Regeln hineingezogen. Eine Coronoinfektion beim SC Kundl führte zur Absage der Partie Kirchbichl gegen Kundl und auch Kundl gegen Söll am 1. September – einem Spiel der kommenden Runde. So gab es am 29. August 2020 kein Spiel, das ausgetragen werden konnte. Bereits am 28.8. vier Spiele – darunter ein Kantersieg des SV Fügen gegen den FC Ager Söll im Ausmaß von 5:0.

Dreierpack von Stefan Hussl

Dauerregen macht es für beide Mannschaften nicht einfach ein gutes Spiel aufzuziehen. Söll sucht das Heil in der Defensive und hält in dieser Partie in den ersten Minuten sehr gut dagegen. Söll ersatzgeschwächt, kommt aber dann doch etwas unter Druck, Fügen lässt aber Tempo in den Aktionen vermissen. In der 21. Minute die Führung für Fügen durch Stefan Hussl, der in Folge die Geschichte dieser Partie in der Offensive schreiben wird. Fügen geht mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff merkt man bei der Heimelf ganz konkret das Bestreben den Sack zuzumachen. Sehr gute vorgetragene Angriffe von Fügen von hinter heraus über Michael Steinlechner und David Egger sowie die spielfreudigen „Sechser“ Rupi Wildauer und Thomas Eberharter führen zu einer wahren Torflut ab Minute 55. Stefan Hussl trifft zweimal, dazu ein Treffer von Servan Bingöllü. Die Partie ist entschieden. Söll hätte auch höher verlieren können als 0:5 – den fünften Treffer macht Mario Emberger in der Schlussminute. Eine ganz klare Angelegenheit für Fügen, die sich damit an die dritte Stelle der Tabelle setzen.

Beste Spieler SV Fügen: Stefan Hussl, Servan Bingöllü

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Die erste Halbzeit ist für uns eher schwierig gewesen, da Söll tief gestanden ist und eigentlich ganz gut dagegen gehalten hat. Wir hatten trotzdem gute Möglichkeiten und haben zur Pause bereits verdient mit 1:0 geführt. In der zweiten Hälfte haben wir dann bis Minute 65 extrem Gas gegeben. Bin sehr zufrieden und ein dickes Lob für die ganze Mannschaft!“

