SK St. Johann gewinnt in Volders – Silz/Mötz übernimmt Tabellenführung!

Nach dem Regenwetter vom letzten Augustwochenende gibt es in der Tirol Liga nun auch weitere Absagen aufgrund coronabedingter Sicherheitsmaßnahmen. Drei Spiele der englischen Runde, die für den 1. September 2020 geplant war, mussten verschoben werden. Daraus ergibt sich eine höchst unübersichtliche Tabelle, nach Verlustpunkten wäre Völs der Tabellenführer. Nach den aktuellen, konkreten Zahlen liegt die SPG Silz/Mötz nach dem 4:1 Erfolg in Kirchbichl an erster Stelle der Tabelle, ebenso zehn Punkte aus fünf Spielen hat Fügen nach einem 2:1 Erfolg gegen Natters. Die Union gewinnt in Ebbs 2:0 und Zirl bezwingt Mils überraschend mit 4:1. Der SK St. Johann bleibt mit einem etwas glücklichen 2:1 Erfolg in Volders sehr gut im Rennen, liegt mit einem Spiel weniger nur zwei Punkte hinter Leader Silz/Mötz.

Mit etwas Glück drei Punkte von St. Johann in Volders

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Auf tiefem Boden versuchten beide Mannschaften ihr Spiel zu spielen. Die besseren Momente lagen eher auf unserer Seite - trotzdem mit 0:0 in die Kabine. Im zweiten Abschnitt ist uns mit etwas Glück in der 55. Minute durch Nebojsa Vukovic die Führung gelungen. Volders wurde offensiver, dadurch einige Kontermöglichkeiten. Im Spiel konnte auf beiden Seiten was passieren! Wir haben dann einen Konter in der 84. Minute gut fertig gespielt und sind mit einem Tor von Jonas Schmidt belohnt worden. Volders warf alles nach vorne und es wurde ziemlich hektisch, eine Standardsituation nach der anderen. Anschlusstreffer von Volders in der 87. Minute durch Fabio Wurzer. Mit etwas Glück haben wir dann den Sieg über die Zeit gebracht!“

Beste Spieler SK St. Johann: Georg Pendl (Tormann), Christoph Bader (zentrales MF), Philipp Bader (Innenverteidiger)

