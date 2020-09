Kirchbichl schockt Mils mit Doppelschlag zu Beginn der Partie

Details Sonntag, 06. September 2020 01:38

Nach vier Spielen in der Meisterschaft der Tirol Liga hatte der SV Kirchbichl noch keinen Punkt am Konto – das war wohl die negative Überraschung der ersten Runden. Die Chancen in der sechsten Runde beim SC Mils Punkte zu holen, waren wohl gering. Aber der SV Kirchbichl zeigt von Beginn an auf und holt sich am Ende ziemlich ungefährdet die ersten drei Punkte. Mit einem 5:2 Erfolg geht es auf Platz dreizehn der Tabelle, allerdings haben die Teams durch die vielen Absagen und Verschiebungen drei bis sechs Spiele am Konto. Der SK St. Johann ist aber nach Punkten und auch nach Verlustpunkten nach dem 3:1 Erfolg in Natters die Nummer eins der Liga. Am Sonntag kann Silz/Mötz bereits mit einem Remis gegen Zirl die Tabellenführung übernehmen – allerdings mit einem Spiel mehr. Ebenfalls um 17 Uhr am Sonntag spielt Ebbs gegen Fügen. Am 8. September soll Zams gegen Völs nachgetragen werden, Kundl gegen den SVI und Kematen gegen Söll sind coronabedingt für den 6. Oktober angesetzt.

Kirchbichl mit perfektem Start

Nach den ersten Partien der laufenden Mannschaft geht der SV Kirchbichl als klarer Außenseiter in die Partie, aber nach neun Minuten können sich die Gäste und deren fans über ein wunderschönes Tor freuen. Eine Bogenlampe von Markus Peer landet im Kasten von Mils und der Außenseiter liegt 1:0 in Führung. Misl reklamiert abseits – das Schiedsrichterteam bespricht sich – das Tor zählt. Nur zwei Minuten später ein schöner Angriff von Kirchbichl über Christoph Hechenbichler, eine gelungene Flanke auf Dominic Stampfl und Kirchbichl führt bereits mit 2:0. In Minute siebzehn verpennen die Gäste allerdings ein wenig das Spielgeschehen – Mils kommt durch Jovan Trailovic auf 1:2 heran. Aber Kirchbichl reagiert sofort – wirkt schnell wieder entschlossen und konzentriert. Florian Taxacher setzt sich in der 34. Minute schön durch, Stanglpass auf Christoph Hechenbichler und zur Pause steht die Partie sensationell klar 3:1 für Kirchbichl.

Auch in Hälfte zwei lässt dich Kirchbichl nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Gute Möglichkeiten – ein Weitschuss in der 64. Minute durch Manuel Treichl und das 4:1 der Gäste. Kurz vor Schluss noch das 5:1 für Kirchbichl durch Soma Molnar, Ergebniskorrektur durch Martin Angerer in der Nachspielzeit zum 2:5 aus der Sicht von Mils.

Beste Spieler SV Kirchbichl: Christoph Hechenbichler, Florian Taxacher, Manuel Treichl

Paul Schneeberger, Trainer SV Kirchbichl: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, das 1:2 wäre mit mehr Konzentration nicht nötig gewesen. Die Mannschaft hat aber sofort reagiert und mehr für das Spiel getan. Nach dem 4:1 hat man gemerkt, dass Mils eigentlich nichts mehr dagegen setzen kann. Am Ende ein absolut verdienter Sieg, der natürlich nach dem schlechten Start in die Meisterschaft auch für die Moral extrem wichtig ist!“

