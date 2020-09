Zwei rote Karten für Natters und Doppelpack von Sebastian Almberger für den SK St. Johann

Details Montag, 07. September 2020 01:52

Der SK St. Johann liegt nach der sechsten Runde der Tirol Liga nach Verlustpunkten auf Platz zwei – auch beim FC Koch Türen Natters konnte man drei Punkte mit einem 3:1 Sieg erobern. Zuerst sprach aber viel für die Heimelf, die eine rote Karte und das 0:1 gegen Ende der ersten Halbzeit aus dem Tritt brachte. Silz/Mötz – 3:1 gegen Zirl – und Fügen mit einem 3:2 Erfolg in Ebbs, haben aber bei einem Spiel mehr auch einen Punkt mehr am Konto als St. Johann und stehen in der aktuellen Tabelle ganz oben. Um den Tabellenführer nach Verlustpunkten zu finden, muss man ziemlich tief runter schauen – der Völser SV konnte erst drei Spiele austragen – aber die neun theoretisch noch möglichen Punkte muss man natürlich erst einmal machen.

Natters vergibt Strafstoß

Ein kleiner Platz ina Natters und damit ist jede Menge Action vor den Toren garantiert. Die etwa 200 Zuschauer kommen auch auf ihre Kosten und die Fans der Heimelf können sich zunächst über eine sehr gute Vorstellung ihrer Mannschaft freuen. Natters kommt zu guten Möglichkeiten und erlaubt sich auch den Luxus einen Strafstoß zu vergeben. Knapp vor der Pause wohl der Knackpunkt der Partie – rote Karte für Andreas Bacher von Natters und Milos Peric bringt doch entgegen dem Spielverlauf die Gäste in Führung. Mit 1:0 für St. Johann geht es in die Pause.

Natters versucht in Hälfte zwei die Initiative zu ergreifen, aber St. Johann spielt durch die Führung sehr sicher und kompakt. Das steigert sich noch in der der 2:0 Führung von St. Johann in der 57. Minute durch Sebastian Almberger – besser gesagt ist es ein Doppelpack von Almberger, denn er lässt drei Minuten später das 3:0 folgen. St. Johann lässt mit einem mann mehr nichts mehr anbrennen – lediglich ein Missgeschick vom Goalie von St. Johann – der ansonsten eine sehr gute Leistung bietet – ermöglicht Natters den Ehrentreffer durch Georg Pendl in der 77. Minute. Zehn Minuten vor Schluss nach eine zweite rote Karte für Natters – es trifft Maximilian Hofer – aber zu diesem Zeiptunkt ist der Käse schon gegessen. Drei Punkte für den SK. St. Johann mit einem 3:1 Erfolg.

Beste Spieler SK St. Johann: Matteo Kogler (li. AV), Michal Cmarko (re. AV)

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Es war das erwartet schwer Spiel am kleinen Platz von Natters, auf dem eigentlich jede Spielszene eine Standardsituation ist. Natters hatte zu Beginn eine sehr starke Phase – da hätten wir auch schon in Rückstand geraten können. Nach dem ersten Treffer sind wir aber immer sicherer geworden, dazu die rote Karte für Natters. Aus meiner Sicht ein absolut verdienter Erfolg!“

