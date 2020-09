Volders gewinnt Mittelfeldduell bei der Union Innsbruck klar!

Details Montag, 07. September 2020 19:19

Spielerische Glanzleistung des FC Volders in der sechsten Runde der Tirol Liga bei der Union Innsbruck. Das Spiel ergebnismäig lange Zeit eng, aber Volders die stärkere Elf und am Ende ein klarer 4:1 Erfolg. Damit kommt Volders in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Union heran und beide Teams halten einen soliden Mittelfeldplatz. Beide Teams haben noch ein Spiel nachzutragen. Die Union trägt das Spiel der vierten Runde beim SVI am 29.9.20 nach, Volders spielt erst am 14.11. zuhause gegen Natters.

Starker Beginn von Volders

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Meine Mannschaft ist sehr konzentriert in die Partie gegangen. Bei der Union ist jedes Spiel immer extrem schwer zu spielen, aber wir haben dieses mal sehr gut begonnen. Ein Traumpass aus der Verteidigung hat den Führungstreffer in der 14. Minute eingeleitet und Jakob Triendl konnte zum 1:0 abschließen. Sieben Minuten später das 2:0 – auch ein sehr gut heraus gespielter Treffer mit Stanglpass, Stefan Mayr verwertet in der 21. Minute. In der 28. Minute der Anschlusstreffer der Union durch Stefan Milovanovic. So ging es auch in die Pause.

Wir hatten die Partie auch weiter unter Kontrolle – aber es blieb vom Ergebnis her bis zum Finish eng. Erst nach einem Eckball in der 85. Minute konnte Stefan Scheiber alles klar machen. Das 4:0 durch Matteo Braconi wieder nach eine Superkombination zwei Minuten vor dem Schlusspfiff. Wir haben richtig toll gespielt heute – Pauschallob an die ganze Mannschaft!“

Beste Spieler FC Volders: Stefan Mayr, Manuel Egger, Stefan Scheiber

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten