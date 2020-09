Traum-Fallrückzieher von Patrick Höllwarth beim Sieg von Fügen in Ebbs

Details Montag, 07. September 2020 19:51

Beim 3:2 Siegestreffer des SV Fügen beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs in der sechsten Runde der Tirol Liga, blieb wohl vielen Fans der Mund offen. Ein Fallrückzieher der Extraklasse. Zunächst sah es aber nicht nach einem Dreier von Fügen aus – Ebbs führt zur Pause mit 2:0, hätte den Sack auch schon fix zumachen können. Fügen hat nun dreizehn Punkte am Konto – so wie Tabellenführer Silz/Mötz. Nach Verlustpunkten liegen aber der SK St. Johann und vor allem der Völser SV besser – für Spannung ist also ausreichend gesorgt. Am kommenden Sonntag, dem 13.9.20, gibt es in dieser Richtung eine ganz besonders brisante Partie. Um 17 Uhr ist der Völser SV bei der SPG Silz/Mötz zu Gast.

Fügen dreht 0:2 Rückstand in Hälfte zwei

Spitzenspiel der sechsten Runde der Tirol Liga zwischen Ebbs und Fügen – beide Teams kämpfen um den Anschluss an die Tabellenspitze und die äußeren Bedingungen erweisen sich als sehr schwierig. Ebbs kommt mit den Bodenverhältnissen am eigenen Platz besser zurecht, geht heiklen Aktionen aus dem Weg, die Gäste haben damit in der ersten Hälfte ihre Probleme. So geht Ebbs in der 12. Minute durch Julian Jirka in Führung und mit dem 2:0 durch Tobias Freisinger in der 42. Minute scheint die Partie in eine Richtung zu laufen. Ebbs hat durchaus die Chance bereits in der ersten Hälfte den Deckel endgültig drauf zu machen.

Nach einer Stunde wendet sich aber das Blatt massiv – die Gäste übernehmen immer mehr das Kommando und mit dem 1:2 nach einer tollen Kombination in der 68. Minute durch Patrick Höllwarth wird das Spiel wieder heiß. Über 300 Zuschauer und Fans erleben in den letzten Minuten ein dramatisches Finish. Fügen am Drücker, ein Gestocher in der 81. Minute und Christian Gschösser gelingt das 2:2. Patrick Höllwarth setzt in der 85. Minute ein ganz besonderes Highlight, ein perfekter Fallrückzieher, den man so wirklich nur selten geboten bekommt, besiegelt den 3:2 Erfolg von Fügen.

Beste Spieler SV Fügen: Georg Wurm (Tor), Patrick Höllwarth, Michael Steinlechner (IV)

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Trotz des 0:2 zur Pause war ich mit der Leistung der Mannschaft nicht unzufrieden – die schwierigen Bodenverhältnisse haben da durchaus mitgewirkt. Die Mannschaft hat aber Ruhe bewahrt – obwohl wir in Hälfte eins den dritten Gegentreffer durchaus kassieren hätten können. Ab der 65. Minute hat aber dann nur mehr meine Mannschaft gespielt, sehr selten kann man so ein Tor sehen, wie es Patrick Höllwarth zum 3:2 geschossen hat!“

