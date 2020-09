Natters bringt sich mit Sieg gegen Silz/Mötz für ganz oben ins Spiel!

Details Montag, 21. September 2020 14:00

Der FC Koch Türen Natters kann das Schlagerspiel der achten Runde der Tirol Liga gegen die SPG Silz/Mötz mit 2:0 gewinnen und pirscht sich an die Tabellenspitze heran. Der SV Fügen gewinnt gegen Kematen 4:1 und ist nun der Tabellenführer real und auch nach Verlustpunkten. Silz/Mötz fällt auf Platz der Tabelle zurück, nach Verlustpunkten ist es Platz drei hinter St. Johann, die allerdings in Kundl auch zwei Punkte liegen lassen. Natters nun gut im Rennen, Mils und Volders teilen mit einem 1:1 die Punkte.

Die letzten zehn Minuten bringen die Entscheidung

Von Beginn an jede Menge Tempo im Spiel, allerdings neutralisieren sich die beiden Mannschaften. Aktionen vor den Toren sind eher Mangelware. Beide Abwehrreihen stehen kompakt, die SPG mit individueller Stärke, Natters versucht die Gäste unter Druck zu setzen. Gute Möglichkeiten selten – und halten scih auch die Waage. Jeweils nach Eckbällen per Kopf die größte Chance auf beiden Seiten. Sejdo Kolic von Silz und Philipp Angerer von Natters hätten ihre Mannschaften in Führung bringen können.

In Hälfte zwei mehren sich die Chancen auf Treffer. In der 55. Minute ist es Philipp Pfurtscheller, der die mögliche Führung für Natters auslässt. Die Entscheidung fällt erst kurz vor Schluss. In der 81. Minute ein Angriff von Natters über links und Alexander Plattner trifft per Direktabnahme zum 1:0. Die Gäste erhöhen die Schlagzahl, die Partie auf des Messers Schneide. Clemens Walch mit der großen Chance für die Gäste – aber der Kopfball geht über das Tor. Den Sack zu macht Philipp Pfurtscheller – er lässt mit einem Haken in der 83. Minute den Verteidiger der Gäste stehen und trifft zum 2:0 Endstand.

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Emanuel Baumüller, Philipp Pfurtscheller, Lorenz Kranebitter

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Die SPG ist eine Mannschaft mit hoher individueller Klasse. Ein Spiel auf sehr gutem Liganiveau, allerdings mit kaum Tormöglichkeiten in der ersten Hälfte. Es war klar – wer das erste Tor machen wird, hat den höchstwahrscheinlich entscheidenden Vorteil. Im Finish konnten wir uns dann durchsetzen!“

