Manko Abschluss – Volders aber trotzdem klarer Sieger gegen Söll!

Details Samstag, 26. September 2020 22:44

Der FC Raika Volders stößt auf Platz drei der Tabelle der Tirol Liga vor – und wäre bei besserer Effektivität vor dem Tor des Gegners wohl auch ein heißer Tipp für den Titel. Auch gegen den FC Ager Söll ist man klar das bessere Team, das Spiel bleibt aber lange Zeit offen, da Volders – um es mit den Worten von Trainer Michael Streiter zu sagen – die großen Dinger nicht macht. Volders gewinnt am Ende aber trotzdem klar mit 5:2.

Söll hält die Partie lange Zeit ergebnismäßig offen

Eine interessante Partie von der ersten Minute an und die Zuschauer und Fans müssen nicht lange auf den ersten Treffer warten. Kalte Dusche für die Heimelf in Minute drei – Söll geht durch Markus Feger mit 1:0 in Führung. Vom Spielverlauf her ist aber Volders in den ersten Minuten das klar spielbestimmende Team – nur vor dem Tor von Söll lässt Volders Klasse vermissen. In der vierten Minute gelingt aber trotzdem der sehr schnelle Ausgleich durch Matteo Braconi zum 1:1. Volders mit etlichen Chancen um nachzulegen, aber erst in Minute 27 der sicherlich verdiente Führungstreffer für Volders durch David Streiter. Vom Ergebnis her bleibt die Partie eng – 2:1 für Volders zu Pause.

Neun Minuten nach Wiederanpfiff scheint aber die Partie ganz klar in Richting Volders zu laufen – auch von der Anzahl der Treffer her. Jakob Triendl verwertet einen Strafstoß zum 3:1. Abermals ist aber Volders im Abschluss absolut nicht effektiv, die Strafe dafür ist das 2:3 durch Julian Laihartinger in Minute 71. Eine Warnung an Volders, die sich in Folge vor dem Tor der Gäste steigern. Mit dem 4:2 durch Marcel Biehler in der 83. Minute geht es klar in Richtung Dreier, das 5:2 besorgt Felix Wessiak in der 85. Minute. Absolut verdienter Erfolg für Volders, aber auch ganz klare Hinweise, wo noch die Schwäche der Mannschaft liegt.

Beste Spieler FC Volders: David Streiter (ST), Matteo Braconi, Stefan Scheiber

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Wir haben uns sehr lang das Leben unnötig schwer gemacht. Bereits in der Anfangsphase hätten wir alles klar machen können und auch nach dem 3:1 hätte sehr schnell der Sack zugemacht werden können. Wir machen aber einfach die großen Dinger nicht, sind vor dem Tor nicht effektiv! Wir wissen genau was noch fehlt und daran arbeiten wir!“

