Kirchbichl war schon reif für einen Sieg gegen Leader Fügen!

Details Montag, 28. September 2020 21:43

Die Aufwärtsentwicklung des SV Kirchbichl war in den letzten Runden der Tirol Liga augenscheinlich. In der neunten Runde ging es gegen den Tabellenführer SV Fügen und der SV Kirchbichl ist einem Dreier sehr nahe gewesen. 2:0 Führung zur Pause und es gab auch einige Möglichkeiten den Sack zuzumachen. Aber Fügen schafft dann kurz vor dem Ende doch noch das 2:2. Damit bleibt Fügen einen Zähler vor der SPG Silz/Mötz Tabellenführer.

Kirchbichl führt zur Pause 2:0

200 Zuschauer in der SVK Arena und ein echter Herbsttag mit Tendenz Winter – es ist schon richtig kalt geworden. Das belebt aber das Fußballspiel eher und so zeigen auch beide Teams - von Beginn an - eine sehr rassige Partie mit schnell wechselnden Szenen. Kirchbichl kommt etwas besser in die Partie und kann in der 20. Minute, nach einer Top-Möglichkeit für Fügen durch Stefan Hussl, auch zum ersten Mal richtig jubeln. Manuel Hechl bringt Kirchbichl in Führung. Eingeleitet wurde der Treffer durch einen Konter von Christoph Hechenbichler. Nach diesem Treffer baut die Partie etwas ab. Um die 35. Minute je eine große Möglichkeit für beide Mannschaften – Florian Taxacher vergibt für Kirchbichl. Kurz vor der Pause ein Freistoß für Kirchbichl und Christoph Hechenbichler macht per Kopf das 2:0.

Kirchbichl sofort nach Wiederanpfiff mit einer tollen Möglichkeit auf das 3:0 durch Florian Taxacher. Der Ball wird vom Goalie noch an die Latte gelenkt. In der 64. Minute ertönt der Elferpfiff – Stefan Hussl trifft für Fügen zum 1:2. Im Gegenzug ein toller Schuss von Stefan Heim für Kirchbichl – es bleibt beim 2:1. In dieser Phase ist Kirchbichl dem dritten Tor sehr nahe – aber es gelingt nicht. In der 88. Minute ein langer Ball, der Verteidiger von Kirchbichl kommt nicht an die Kugel und Florian Bischofer verwertet für Fügen ins lange Eck zum 2:2 Endstand.“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Markus Winkler (Tor), Christoph Hechenbichler (MF)

Beste Spieler SV Fügen: Andre Egger (re. V.)

Paul Schneeberger, Trainer SV Kirchbichl: „Wir waren in dieser Partie dem Dreier sicher näher als Fügen. Mit etwas mehr Effektivität vor dem Tor von Fügen wäre ein Dreier möglich gewesen. Trotzdem muss ich sagen die Leistung war gut – man muss und darf zufrieden sein!“

