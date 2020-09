Remis zwischen Zams und Kundl – SV Innsbruck heimlicher Tabellenführer

Details Dienstag, 29. September 2020 01:46

Der SC Holz Pfeifer Kundl hat nach der neunten Runde der Tirol Liga erst sechs Spiele absolviert, der Luzian Bouvier SV Zams sieben. Im direkten Duell trennt man sich 1:1 – ein Punkt, mit dem beiden Teams nicht sonderlich gedient ist. Noch weniger Spiele konnte bislang der SV Innsbruck absolvieren – mit vier Spielen und sieben Zählern ist man der extrem heimliche Tabellenführer der Liga nach Verlustpunkten, aber derzeit nur auf Platz zwölf der Tabelle. Der SV Innsbruck wird – wenn es das Wetter zulässt – bis in den Winter hinein spielen. Die Partie gegen Ebbs wurde zum Beispiel für den 21. November 2020 angesetzt.

Später Ausgleichstreffer von Kundl

Die Gäste starten sehr gut in die Partie, dann kann Zams aber den ersten Angriffsschwung von Kundl herausnehmen und es ist in Folge ein Spiel auf Augenhöhe. Speziell aber der 25. Minute haben beide Teams Möglichkeiten auf den Führungstreffer, aber es bleibt bis zur Pause ein torlose Partie. Die Hälfte zwei beginnt Kundl extrem druckvoll, aber Zams kann den Elan der Gäste wieder einbremsen – ähnlich wie in Halbzeit eins. Zams gelingt in der 60. Minute die Führung – Philipp Santeler schießt das viel umjubelte 1:0. Es gibt auch eine Möglichkeit für Zams nachzulegen, aber Kundl bleibt im Spiel. In der letzten Viertelstunde muss Zams mit einem Mann weniger auskommen – es ist kein Tausch mehr möglich. Kundl setzt nach und trifft in der 86. Minute durch Dusan Vasic zum 1:1. Zams jetzt sehr unter Druck – die Gäste drängen auf den Dreier, aber die Partie wird beim Stand von 1:1 abgepfiffen.

Bester Spieler SV Zams: Philipp Santeler

Josef Haslwanter, Trainer SV Zams: „Wir sind in beide Halbzeiten nicht gut hineingekommen, haben dann aber wieder Kontrolle über das Spiel gefunden. Ein extrem faires Spiel, kampfbetont war es auf keinen Fall. Knackpunk war sicher, dass uns das 2:0 nicht gelungen ist, das späte Tor war unglücklich. Trotzdem geht aber das 1:1 über die neunzig Minuten gesehen in Ordnung!“

