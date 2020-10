SV Innsbruck kann in Fügen keine Punkte holen

Details Montag, 05. Oktober 2020 21:56

Der SVI war in der Theorie nach Verlustpunkten die Nummer eins der Tirol Liga, durch die 0:2 Niederlage beim SV Fügen hat man aber diese Position verloren. Fügen ist nun auch nach Verlustpunkten die Nummer eins, hat aber mit Silz/Mötz einen scharfen Verfolger. Nach Verlustpunkten haben auch der SK St. Johann, Volders und Völs den Kontakt zum Leader Fügen noch nicht verloren.

Höhere Ansprüche an das Team von Fügen

Der SV Innsbruck hat mit fünf ausgetragenen Partien in der Theorie viel Luft nach oben, in Runde zehn geht es aber gegen den Tabellenführer Fügen. Die Gäste sind taktisch sehr gut eingestellt, agieren defensiv und dazu kommen bei den Hausherren noch viele Passfehler. Die logische Folge sind kaum Torchancen. In der 35. Minute geht eine abgerissene Flanke nur an die Stange, aber in der letzten Spielminute der ersten Hälfte das ziemlich glückliche 1:0 für Fügen durch Mario Mitterberger. In Hälfte zwei steigert dich der Tabellenführer, ist das bessere Team. Nach zehn Minuten ein Weitschuss von Florian Bischofer und der Ball geht in den Kasten der Gäste. Fügen hat ein klares Chancenplus, ein weiterer Treffer gelingt aber nicht mehr.

Bester Spieler SV Fügen: Mario Mitterberger (6er)

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Begonnen haben wir nicht gut – der Gegner sehr defensiv, wir mit vielen Fehlern. Die Führung sicherlich glücklich. In Hälfte zwei waren wir dann aber besser und deswegen war der Sieg verdient und eigentlich eine klare Sache für mein Team. Die Leistung war aber nicht super – wir haben da höhere Ansprüche!“