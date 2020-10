Trotz drei Toren von Stefan Milenkovic: Niederlage der Union in Natters!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 15:51

Die Union Innsbruck war in der 11. Runde der Tirol Liga beim FC Koch Türen Natters einem Punktegewinn sehr nahe, obwohl das Endergebnis von 6:3 für Natters eine andere Sprache spricht. Drei Treffer für Natters fallen aber erst ab Minute neunzig, Natters war aber in Summe das bessere Team. Auf Seiten der Union ein Stefan Milenkovic, der mit drei Treffern die Union bis zur 90. Minute im Spiel hielt.

Stefan Milenkovic antwortet Natters dreimal!

Die Heimelf ist aber der ersten Minute das klar aktivere Team und kommt zu einigen guten Möglichkeiten. Die Union bereitet aber Natters in der elften Minuten eine zusätzliche kalte Dusche zum Wetter passend – Stefan Milenkovic zeigt wieder einmal seine Fähigkeiten im Abschluss und er macht das 1:0 für die Union – sehr überraschend. Ebenso überraschend ist auch, dass Natters trotz einer dominanten Vorstellung kein Tor in der ersten Hälfte gelingt. So geht die Union mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Natters ist dann allerdings in Hälfte zwei sehr schnell erfolgreich – 1:1 in der 47. Minute durch Maximilian Hofer. Das Hochgefühl währt für Natters aber nicht lange – abermals ist es Stefan Milenkovic – nun per Kopf – der die Union in der 53. Minute abermals in Führung bringt. Union nun ganz klar am Drücker, aber der dritte Treffer gelingt nicht. Etwas glücklich kommt Natters in der 73. Minute ergebnismäßig wieder ins Spiel – ein Weitschuss von Philipp Pfurtscheller und der Ball findet in den Kasten der Union. Nur zwei Minuten später eine sehr gute Vorlage von Lorenz Stöckl auf Maximilian Hofer – Natters führt 3:2. Und abermals antwortet Stefan Milenkovic – 3:3 in der 85. Minute. Alle rechnen schon mit einer Punkteteilung, da ertönt in der letzten Spielminute der Elfmeterpfiff für Natters – Andreas Fritz zum 4:3. Die Union wirft alles nach vor – Natters eiskalt. Maximilian Hofer und Philipp Pfurstcheller machen aus der ergebnismäßig engen Partie im Finish noch einen 6:3 Erfolg, der aber natürlich nicht den Spielverlauf wiedergibt. Stefan Milenkovic und die Union haben sich sehr lange erfolgreich gegen eine Niederlage gewehrt.

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Maximilian Hofer (ST), Philipp Pfurtscheller (ST), Paul Graziadei, Andreas Fritz, David Peer

Beste Spieler Union Innsbruck: Stefan Milenkovic und Florian Gattermair

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Ein Spiel wie ein Himmelfahrtskommando. In der ersten Halbzeit haben wir den Dosenöffner nicht gefunden, hätten eigentlich zur Pause klar führen müssen. Rückstand nach einer Unachtsamkeit, ein glücklicher Distanzschuss zum 2:2. Nach einem Wechsel das 3:2, wieder Ausgleich zum 3:3. Das Finish mit drei Toren für uns ist eigentlich nur auf einem Platz wie unserem möglich. Der Sieg ist aus meiner Sicht – auch in dieser Höhe – trotzdem hochverdient. Aber die Union hat tolle Moral gezeigt und hat uns das Leben sehr schwer gemacht!“