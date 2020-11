Kematen stellt mit Sieg gegen Zams Kontakt zum Tabellenmittelfeld her [Video]

Details Samstag, 31. Oktober 2020 22:19

Die 14. Runde der Tirol Liga ist – wie befürchtet – die letzte für 2020 geblieben. Die Meisterschaften von der Regionalliga abwärts werden unterbrochen – trotzdem konnte in Tirol fast das ganze Programm 2020 durchgebracht werden. Dem SV Bäcker Ruetz Kematen gelingt ein sehr wichtiger 4:1 Erfolg gegen Zams und man schafft den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Silz/Mötz, Fügen, Kundl und der SVI liegen nach Verlustpunkten an der Tabellenspitze sehr eng beisammen und es bleibt nur zu hoffen, dass man im Frühjahr 2021 die Meisterschaft durchziehen und abschließen kann.

Doppelschlag per Konter von Kematen

Die Heimelf erwischt einen optimalen Start in die Partie. Nach nur vier Minuten trifft Sam Abfalterer zum 1:0, kann aber die Anfangspower nicht lange durch halten. In Minute vierzehn der Ausgleich der Gäste durch Rene Mark und Zams wird in Folge immer stärker. Kematen in Bedrängnis, aber die Heimelf fahren gegen Ende der ersten Hälfte zwei perfekte Konter. In der 36. Minute gelingt Sam Abfalterer Treffer Nummer zwei und stellt auf 2:1. Zams zu ungestüm – läuft nur vier Minuten in den nächsten Konter – nun verwandelt Christof Plunser zum 3:1 und da sist dann auch der Halbzeitstand.

In Hälfte zwei versucht Kematen das Tempo heraus zu nehmen – Zams weiterhin sehr engagiert und versucht alles um den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber Kematen heute sehr abgebrüht und eiskalt. In der 59. Minute die faktische Entscheidung – das 4:1 durch Marco Galovic. Ein klarer Erfolg für Kematen, die sich damit vor dem Abruch der Meisterschaft durch den zweiten Corona-Lockdown dem Mittelfeld der Tabelle annähern.

Beste Spieler SV Bäcker Ruetz Kematen: Christof Plunser, Maximilian Riedl (IV)

Christoph Aschenwald, Trainer V Bäcker Ruetz Kematen: „Ein Blitzstart meiner Mannschaft mit der 1:0 Führung, aber dann sind wir doch sehr unter Druck gekommen. Spielentscheidend sicherlich unsere beiden erfolgreichen Konter vor der Halbzeitpause. Zams sehr bemüht, auch in Hälfte zwei – aber wir haben heute sehr abgebrüht gespielt!“

Tor SV Kematen 38

Die Lage nach dem Abbruch

Es ist ja nicht überraschend gekommen – die explodierenden Corona-Infektionszahlen der letzten Tage in Österreich und Europa haben den Amateurfußball wieder gestoppt. Eine komplette Runde und einige Nachtragspartien konnten damit 2020 nicht ausgetragen werden – die Teams müssen also ein bis drei Spiele nachtragen. Das sollte kein Problem sein im Frühjahr 2021 unterzubringen – falls Corona über den Winter unter Kontrolle zu bekommen ist. Silz/Mötz geht als Tabellenführer in Winterpause – real und auch nach Verlustpunkten. Knapp dahinter Fügen und der SVI (2:1 gegen Volders), Kundl (2:1 gegen Zirl) hat in den letzten Runden ordentlich Gas gegeben und kann den Kontakt zur Spitze halten. Der Schlager der 14. Runde Fügen gegen Silz/Mötz konnte nicht ausgetragen werden und wird wohl erst 2021 angepfiffen werden.